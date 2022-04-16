5 bin 665 lira maaş! Kültür ve Turizm Bakanlığı, KGM, Milli Saraylar İdaresi... Kamuda çalışmak isteyenlere müjde KPSS şartsız personeller alınacak!

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı sözleşmeli personeller alacak. Kamu kurum ve kuruluşlarına personel alımları için güncel iş ilanları yayımlandı. En az lise ve dengi okul mezunu olmak yetiyor. KPSS puanına bakılmıyor. Başvurular bugün başladı. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı için başvuru yapmak isteyenler e-Devlet üzerinden https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresine giriş yaparak e- Devlet şifresi ile elektronik ortamda işlemlerini yapabilecek. İşte detaylar...