Yaş, yıl, prim şartı yok! 8 formülle erken emeklilik rotası çizildi! SSK, Bağkur, 4C'liler EYT'siz 10, 15, 25 yılda emekli olun!
Şüphesiz her çalışanın hayali erken emekli olmaktır. Bilindiği üzere emeklilik için yıl, yaş ve prim şartı bulunuyor. Ancak bazı durumlarda çalışan kişilere erken emeklilik imkanı sunuluyor. Bunlar arasında anneye doğum borçlanması, askerlik borçlanması, 3600 günden emeklilik, malulen emeklilik, vergi indirimi, yıpranma payı ile erken emekli eden 45 meslek ve engelli çocuğu olan annelere erken emeklilik sağlanıyor. Haberimizde bu formüllere dair detaylar yer alıyor. Peki, erken emeklilik kimleri kapsıyor? Erken emeklilik şartları neler? İşte tüm merak edilenler...
02.02.2022 11:24
- Son Güncelleme: 02.02.2022 11:24
Çalışma hayatının son kademelerine yaklaşan vatandaşlar maaşları kadar, ne zaman emekli olacağını da merak ediyor. Erken emeklilik için çeşitli yollar aranırken haberimizde 8 formülü sizlere sunacağız. Bilindiği üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilikte sigorta koluna, sigorta başlangıç gününe, doğum tarihine ve ödenen prim gün sayısına bakmaktadır. Ancak bazı durumlarda 3 şarta gerek kalmıyor ve erken emekli olunabiliyor. Peki, erken emeklilik kimleri kapsıyor? İşte tüm detaylar...
Her çalışanın hayali emekli olmak. Bunun için yıl, yaş ve prim şartı bulunuyor. Ancak bazı durumlar çalışanlara erken emeklilik imkanı sunuyor. İşte emekliliğin 8 formülü...