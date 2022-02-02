Yaş, yıl, prim şartı yok! 8 formülle erken emeklilik rotası çizildi! SSK, Bağkur, 4C’liler EYT’siz 10, 15, 25 yılda emekli olun!

Çalışma hayatının son kademelerine yaklaşan vatandaşlar maaşları kadar, ne zaman emekli olacağını da merak ediyor. Erken emeklilik için çeşitli yollar aranırken haberimizde 8 formülü sizlere sunacağız. Bilindiği üzere, Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilikte sigorta koluna, sigorta başlangıç gününe, doğum tarihine ve ödenen prim gün sayısına bakmaktadır. Ancak bazı durumlarda 3 şarta gerek kalmıyor ve erken emekli olunabiliyor. Peki, erken emeklilik kimleri kapsıyor? İşte tüm detaylar...