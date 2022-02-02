Anlaşmalar tamam! Türkiye üretim üssü olacak! Kudret narının faydaları nelerdir?

Avcı şöyle devam etti; "Apiterapi ürünlerinin hammadde tedariki için yaptığı özenli çalışmaları, kudret narı meyvesinin yetiştirilmesi için de gerçekleştiren Arı Mucizesi, bilinçli çiftçilerle yol alacak. Kendi topraklarımızda, yerli üretimle, sürdürülebilir tarım ve su kaynaklarının bilinçli kullanımını destekleyeceğiz. İsteyen tüm çiftçilerimizi kudret narı ekmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.