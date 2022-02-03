45 meslekten birinde görev alıyorsanız SGK’ya başvurmayı unutmayın! Bu mesleklerde çalışanlar erken emekli oluyor! Yıpranma payı ile…

Çalışma hayatında aktif olarak hizmet veren sigortalı çalışanlar emekli olacağı günün hayalini kuruyor. Bazı ağır şartlarda çalışan vatandaşlar yıpranma payının daha fazla olması nedeniyle daha erken emeklilik hakkını elde ediyor. Siz de haberimizde belirttiğimiz 45 meslekten birinde görev alıyorsanız SGK'ya başvurmayı unutmayın. Bu mesleklerde çalışanlar erken emekli oluyor ve yaşlılığındaki o refah hayata daha çabuk erişme şansını elde ediyor. Yıpranma payı ile emeklilik için belli başlı şartların da yerine getirilmesi gerekiyor. İşte ayrıntılar!