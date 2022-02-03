45 meslekten birinde görev alıyorsanız SGK’ya başvurmayı unutmayın! Bu mesleklerde çalışanlar erken emekli oluyor! Yıpranma payı ile…
Erken emeklilik her çalışanın hayalidir ve Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlar arasında adeleti sağlamak amacıyla tehlikeli, ağır iş kollarında çalışanlara erken emekli olmanın kapılarını açıyor. Özel ya da kamu fark etmeksizin belirlenen 45 meslekten birinde yer alıyorsanız SGK'ya başvurarak yıpranma payı ile erken emekli olabilirsiniz. Yıpranma payı ile emeklilik için belli başlı şartlar da vardır ve bu şartların yerine getirilmiş olması önem taşıyor. İşte konuya dair tüm detaylar!
Çalışma hayatında aktif olarak hizmet veren sigortalı çalışanlar emekli olacağı günün hayalini kuruyor. Bazı ağır şartlarda çalışan vatandaşlar yıpranma payının daha fazla olması nedeniyle daha erken emeklilik hakkını elde ediyor. Siz de haberimizde belirttiğimiz 45 meslekten birinde görev alıyorsanız SGK'ya başvurmayı unutmayın. Bu mesleklerde çalışanlar erken emekli oluyor ve yaşlılığındaki o refah hayata daha çabuk erişme şansını elde ediyor. Yıpranma payı ile emeklilik için belli başlı şartların da yerine getirilmesi gerekiyor. İşte ayrıntılar!
Çalışanlar arasında adaleti sağlamak ve tehlikeli meslekler bulunduğu amacıyla insanların çalışmak istemedikleri iş gruplarına olan başvuruları çoğaltmak hedefi ile hatırlanacağı üzere SGK oluşturulan meşru planlama ile erken emeklilik hakkı tanımıştı.
ERKEN EMEKLİ OLMA KOŞULLARI
1- Yaştan emekli olmanın koşulları neler?
İlk defa uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenerek çalışılan gün giriş olarak kabul ediliyor. Emekli olabilmek için çalışma yılı, gün sayısı, yaşın dolması zorunlu. Yaştan emeklilik sigortalı olunan tarihe göre değişiyor. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
2- 18 yaş öncesi yatırılan sigorta primlerinin emeklilikte bir etkisi var mı?
Bu yaştan önceki sürelere ait sigorta günleri kaybolmaz, emeklilikte aranan prim gün sayısında hesaba katılır. Bu yaştan önceki çalışmaların emekliliğe etkisinde Nisan 1981 tarihi önem taşıyor.