YAŞ tek tikle düşecek! Staj, çıraklık, borçlanma... 45-46-47 YAŞ + 5.000 Prim + 20-25 YILI olan EYT'ye 1 ADIM kala emekli olacak!
EYT'lilerin emekli olması için önümüzde çok az bi zaman kaldı. Bu süreçte gündemde oldukça fazla gelişmeler yaşanıyor ve devlet kanadından son dakika açıklamalar gelmeye devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın, "2023'e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız." açıklamasını yapmasının ardından heyecan iyice arttı ve EYT'liler ne zaman emekli olacaklarını büyük bir merakla beklemeye başladı. Tabii, bu süreçte oldukça detay merak ediliyor. Özellikle yaş şartı meselesi gündemde sıklıkla bahsedilen konu haline geldi. Peki, EYT'de son durum ne? Kimler EYT'li olacak? İşte merak edilenler!
EYT'lilerin emekli olmasına sadece sayılı zaman kaldı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için güncel bilgiler kamoyuna paylaşılıyor. Yeni yıla az bir süre kala EYT'liler emekli olacağı günü iple çekmeye başladı. Son olarak Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin EYT için tarih bilgisi ve ayrıntılar hakkında açıklama geldi. Yaş sınırı içinse kulislerden yeni bir talimat geldiği konuşuluyor. Öte yandan EYT kapsamında emekli olan kişilerin kıdem tazminatı hakkı için açıklama yapıldı. Peki, EYT'de yaş sınırı olacak mı? Kimler EYT'den emekli olacak? İşte son gelişmeler...
Son dakika: AK Parti'den EYT açıklaması: 'Kesin' diyerek tarih verdi
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin canlı yayında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
AK PARTİ'DEN SON DAKİKA EYT AÇIKLAMASI: 'KESİN' DİYEREK DUYURDU
Zengin, 'EYT Meclis'e Aralık'ta kesin gelecek. Görüşmeler Ocak ayına kalabilir.' ifadelerini kullandı.
Emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin düzenleme heyecanla beklenirken, çalışanlar gibi işveren ve devlet de planlamalarını yapıyor. İlk yıl emekli olması beklenenlerin sayısı toplam çalışanların yüzde 6'sını oluşturuyor.
İŞVERENLER DİKKAT! EYT TAZMİNATINA GARANTİ!