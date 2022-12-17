YAŞ tek tikle düşecek! Staj, çıraklık, borçlanma... 45-46-47 YAŞ + 5.000 Prim + 20-25 YILI olan EYT’ye 1 ADIM kala emekli olacak!

EYT'lilerin emekli olmasına sadece sayılı zaman kaldı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için güncel bilgiler kamoyuna paylaşılıyor. Yeni yıla az bir süre kala EYT'liler emekli olacağı günü iple çekmeye başladı. Son olarak Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin EYT için tarih bilgisi ve ayrıntılar hakkında açıklama geldi. Yaş sınırı içinse kulislerden yeni bir talimat geldiği konuşuluyor. Öte yandan EYT kapsamında emekli olan kişilerin kıdem tazminatı hakkı için açıklama yapıldı. Peki, EYT'de yaş sınırı olacak mı? Kimler EYT'den emekli olacak? İşte son gelişmeler...