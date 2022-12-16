EYT SON DURUM: İşverenler dikkat! EYT TAZMİNATINA GARANTİ! Başkan Erdoğan, ‘çözeceğiz’ dedi!

Başkan Erdoğan, yıl sonuna kadar emeklilikte yaşa takılanlar olayını çözeceklerini söyledi. EYT için işletmelere KGF desteği de hazırlandı. İşte detaylar...

EYT konusunun kapsamlı olarak ne zaman çözüme kavuşacağı sorulan Başkan Erdoğan, "Hedefimiz, arkadaşlarımızla da yaptığımız görüşmelerde, bu yıl sonuna kadar emeklilikte yaşa takılanlar olayını çözmek. Asgari ücret meselesiyle ilgili çalışmalar da aynı şekilde zaten yoğun bir şekilde devam ediyor. 2023'e bu iki önemli konuyu masamızın üzerinden kaldırarak girelim diyoruz" dedi.







Bir yandan EYT'lilere yönelik düzenleme için hazırlık yapılırken, bir yandan da işverenlerin kıdem tazminatı yükünü hafifletmeye yönelik destek paketi için çalışmalar sürüyor.







Hazine destekli KGF kefalet sisteminin başlangıç aşamasında 150 milyar lira düzeyinde bir kefalet büyüklüğü ile açıklanması bekleniyor.







Söz konusu kefalet paketleri ile işletmelerin finansman ihtiyaçlarına kaynak tahsis edilecek.







Ayrıca Bakanlık, EYT kapsamında işverenlerin kıdem tazminatı yükünü hafifletmeye yönelik de kefalet paketi sunacak.







Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından açıklanacak paketlerde ödemesiz dönem imkanının yanı sıra, en az yüzde 75 kefalet olması bekleniyor.







Kamu bankalarının yanı sıra özel bankaların da kefalet paketlerine dahil olacağı, böylelikle işletmelere uygun finansman sunulacağı belirtiliyor.