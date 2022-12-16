Tarım Kredi aktüel kataloğu az evvel yayımlandı! Kooperatif marketleri 16-31 Aralık 2022 FİYAT LİSTESİ! 100 TL altında ürünler: Tuvalet kağıdı, et...
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin yeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Az evvel duyurulan kampanya ile bugünden itibaren Tarım Kredi Kooperatif Marketlerine giden vatandaşlar tuvalet kağıdı, çamaşır deterjanı, zeytin, süt, peynir, tarhana, çay ve et ürünlerini indirimli fiyatlarıyla alacak. 16-31 Aralık 2022 tarihleri arasında 32'li Solo tuvalet kağıdı 129,90'a, 12'li Solo kağıt havlu ise 84,90'a satılacak. İşte Tarım Kredi aktüel kataloğu 16-31 Aralık 2022 FİYAT LİSTESİ...
16.12.2022 16:22 - Son Güncelleme: 16.12.2022 16:22
Yeni yıla az bir süre kala zincir marketlerin son kampanyaları da açıklandı. Buna göre Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde bu hafta 10'dan fazla üründe yılın son büyük indirimleri yapıldı. Vatandaşlar poşetlerini eline aldı var market market gezmeye başladı. Hiç biri yeri gezmenize gerek yok! 16 Aralık 2022 itibariyle Kooperatif marketlerinde gıdadan temizlik ürünlerine envai çeşit üründe dikkat çeken kampanyanlar başladı. İşte 16-31 Aralık 2022 FİYAT LİSTESİ!