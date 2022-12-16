Tarım Kredi aktüel kataloğu az evvel yayımlandı! Kooperatif marketleri 16-31 Aralık 2022 FİYAT LİSTESİ! 100 TL altında ürünler: Tuvalet kağıdı, et...

Yeni yıla az bir süre kala zincir marketlerin son kampanyaları da açıklandı. Buna göre Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde bu hafta 10'dan fazla üründe yılın son büyük indirimleri yapıldı. Vatandaşlar poşetlerini eline aldı var market market gezmeye başladı. Hiç biri yeri gezmenize gerek yok! 16 Aralık 2022 itibariyle Kooperatif marketlerinde gıdadan temizlik ürünlerine envai çeşit üründe dikkat çeken kampanyanlar başladı. İşte 16-31 Aralık 2022 FİYAT LİSTESİ!