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Haberler Ekonomi 2023 memur maaşı HESABI DÖKÜLDÜ! Memura zamda eşik aşıldı! İşte polis, doktor, öğretmen, hemşire zamlı memur maaşları...

2023 memur maaşı HESABI DÖKÜLDÜ! Memura zamda eşik aşıldı! İşte polis, doktor, öğretmen, hemşire zamlı memur maaşları...

2023 memur zammı hakkında detaylar ortaya çıktı. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nden çıkan yüzde 66.80'lik 2022 enflasyon tahminine göre maaşlara yüzde 18.27 artış göründü.

takvim.com.tr
17.12.2022 14:16 - Son Güncelleme: 17.12.2022 14:16
2023 memur maaşı HESABI DÖKÜLDÜ! Memura zamda eşik aşıldı! İşte polis, doktor, öğretmen, hemşire zamlı memur maaşları...

6 ayda bir zam yapılan memur maaşları ile ilgili sorular peş peşe geliyor. Enflasyon farkına göre verilen memur zam oranının belirlenmesinde son altı ayın enflasyon oranı ele alınıyor. Memur maaşı zam oranı Aralık ayının enflasyon oranı açıklandıktan sonra belli olacak. İşte zamlı maaş tablosu ve konu hakkında merak edilenler...

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2023 memur maaşı HESABI DÖKÜLDÜ! Memura zamda eşik aşıldı! İşte polis, doktor, öğretmen, hemşire zamlı memur maaşları...

MEMURA EN AZ 10.768 TL

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 66.80 çıktı. Bu tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 17.17 olarak gerçekleşecek. Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 18.27'yi bulacak. Yüzde 18.27 artış tahminine göre en düşük maaş memurlarda 9 bin 105 liradan 10 bin 768 liraya, memur emeklilerinde 6 bin 78 liradan 7 bin 188 liraya yükselecek.

2023 memur maaşı HESABI DÖKÜLDÜ! Memura zamda eşik aşıldı! İşte polis, doktor, öğretmen, hemşire zamlı memur maaşları...

İKİ ÇOCUKLUYA BİN 291 TL AİLE DESTEĞİ

Ocak'ta memur maaş katsayısının artmasıyla her ay verilen aile yardımı da yükselecek. Artış yüzde 18.27 çıkarsa çalışmayan eş için yapılan ödeme 758,28 liradan 896,82 liraya yükselecek. 0-6 yaş arası çocuk yardımı 166,80 liradan 197,27 liraya, 6 yaş üstü çocuk yardımı da 83,40 liradan 98.64 liraya yükselecek. Bin 91 lira 88 kuruş olan 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı bin 291 liraya ulaşacak. Ayrıca Ocak artışı toplu sözleşme ikramiyelerine de yansıyacak.

2023 memur maaşı HESABI DÖKÜLDÜ! Memura zamda eşik aşıldı! İşte polis, doktor, öğretmen, hemşire zamlı memur maaşları...

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİNDE ZAM

Memur maaş katsayısındaki artış sosyal destek ödemelerini de yükseltecek. 65 yaşlığı eğer memur maaş katsayısı yüzde 18.27 artarsa bin 817 liraya, evde bakım desteği 3 bin 945 liraya, engelli aylığı bin 450-2 bin 176 liraya çıkacak.

2023 memur maaşı HESABI DÖKÜLDÜ! Memura zamda eşik aşıldı! İşte polis, doktor, öğretmen, hemşire zamlı memur maaşları...

REFAH PAYI YOLDA

Ocak'ta toplu sözleşme artışına bir refah payı eklenmesi de gündemde. Bu yılın Ocak ayında da benzer bir uygulama yapılmış, toplu sözleme artışı yükseltilmişti. Kesin karar Aralık ayı sonunda ya da Ocak ayı başında belli olacak.

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