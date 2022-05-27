Yaş sınırıyla EYT hesabı! Emeklilik dilekçesini bu tarihte vereceksiniz! 45-46-47’lik yaşa takılanların ayağını yerden kesecek müjde!

Emekliliği bekleyen yüzbinlerce EYT'li son gelişimleri takip etmeye devam ediyor. Prim gün vaktini doldurmalarına rağmen yaş şartına takılan kişiler emekli olup aylık alamıyor. Bu bağlamda AK Parti'nin EYT konusunu yeniden değerlendirmeye aldığı bilgisi öğrenildi. Yapılacak düzenleme ile 700 bini aşkın EYT'lilere kolaylık sağlanacak. Peki, EYT'de son durum ne? EYT çıkacak mı? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son konum!