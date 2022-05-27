Yaş sınırıyla EYT hesabı! Emeklilik dilekçesini bu tarihte vereceksiniz! 45-46-47'lik yaşa takılanların ayağını yerden kesecek müjde!
EYT son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılan EYT'li bireyler hemen hemen her gün hükümet kanadından yapılan açıklamaları inceliyor ve nasıl bir yol izleneceği konusunda araştırma içerisindeler. Emekli olmak için prim şartı ile çalışma gün şartlarını tamamlayan EYT'li vatandaşlar yaş şartının da dolmasını bekliyorlar. Bu kapsamda işe giriş tarihi, doğum tarihi gibi etmenler bu süreçte etkili oluyor. Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların ortak olan sorunu, kendilerine işe giriş tarihinde vaat edilen emeklilik sisteminin daha sonradan değişmiş olması. Peki, EYT çıkarsa ne zaman emekli olunur? EYT çıkacak mı? İşte son gelişmeler haberimizde!
Emekliliği bekleyen yüzbinlerce EYT'li son gelişimleri takip etmeye devam ediyor. Prim gün vaktini doldurmalarına rağmen yaş şartına takılan kişiler emekli olup aylık alamıyor. Bu bağlamda AK Parti'nin EYT konusunu yeniden değerlendirmeye aldığı bilgisi öğrenildi. Yapılacak düzenleme ile 700 bini aşkın EYT'lilere kolaylık sağlanacak. Peki, EYT'de son durum ne? EYT çıkacak mı? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili son konum!
EYT SON DAKİKA HABERLERİ VE GELİŞMELERİ
Bir süredir yanıt bekleyen EYT yasası ne zaman çıkacak? sorusu Bakan Bilgin'in açıklamalarıyla takip ediliyor. 3600 ek gösterge hakkında konuştuğu canlı yayında Emeklilikte Yaşa Takılanların yakın tarihte gündemde olmadığını söyleyen Bilgin, ek göstergenin öncelikli olduğunu dile getirmişti. Ancak yaptığı son açıklamayla EYT son durum hakkında yeşil ışık yaktı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri Sendikasının düzenlediği "Gıdanın Geleceği Ellerimizde Zirvesi"ne katıldı. Burada yaptığı açıklamada Bakan Bilgin, "3600 ek gösterge meselesini çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Son düzenlemeleri yapacağız. Sözleşmeli meselesi, EYT meselesi de var. Bunlar dosya dosya hepsi önümüzde" diye konuştu.