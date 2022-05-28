30 günde 1.721 TL net getirisi var! 32 günlük vadeli mevduat kazancına enflasyon ayarı! Lav gibi patladı infilak edecek! Ziraat, Halkbank, İNG, QNB...

Birikmiş parası olanlar yaşadı! Parası olan kişiler katbekat mevduat hesaplarıyla birlikte ekstra kazanç sağlayabilir. Mevduat hesapları son zamanlarda bir çok bireyin tercih ettiği yöntemlerden birisi olarak biliniyor ve karşımıza çıkıyor. Yaz aylarının gelmesiyle eş güdümlü parasını mevduat hesaplarına yatırarak değerlendirmek isteyen fert sayısında artış yaşanmaya başladı. Ek olarak bankaların bu konudaki yarışı da tam gaz devam ediyor. Müşteri kazanmak isteyen bankalar detaylı avantajlı tekliflerini tek tek sundu. Araştıranlar amacıyla yazımızda tüm oranları derledik!