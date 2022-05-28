Yeni oranlar HESAPLANDI! En düşüğü 9.629 TL... SSK Bağkur memur enflasyon maaş zammı katlandı! İlk 6 aylık TEFE TÜFE zam oranı tahmini!
Emekli ve memur Temmuz zammı açıklandı mı? 2022 emekli ve memur enflasyon farkı kaç? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Milyonlarca emekli Ocak ve Temmuz aylarında yani yılda 2 kez zamlı maaş alıyor. Enflasyon verileriyle yakından ilişkili olan Emekli ve memur Temmuz zammına ilişkin bilgiler haberimizde yer alıyor. İşte enflasyon oranına göre maaş hesabı haberimizde!
28.05.2022 11:50 - Son Güncelleme: 28.05.2022 11:50
Emekli ve memur için kritik günler yaklaşıyor. Temmuz zammı için geri sayım başladı. Gündemde yoğun bir şekilde Emekli ve memur Temmuz zammı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı merak araştırılır oldu. Milyonlarca kişi Temmuz ayına az bir zaman kala emekli ve memurlara ne kadar zam uygulanacağını merak eder oldu. Peki 2022 emekli ve memur enflasyon farkı kaç? Hem SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem de memur ve memur emeklilerinin zam oranı ne yönde değişecek, memur maaşları ne kadar? İşte konu hakkında yapılan son açıklamalar haberimizde!
Şu ana kadar 4 aylık enflasyon verileri belli oldu. Ocak- Nisan enflasyonu yüzde 31.71 çıktı. Buna göre, memurlara yüzde 24.21 enflasyon farkı oluştu, Temmuz zammı yüzde 31.21'e ulaştı.