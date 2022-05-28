Yeni oranlar HESAPLANDI! En düşüğü 9.629 TL... SSK Bağkur memur enflasyon maaş zammı katlandı! İlk 6 aylık TEFE TÜFE zam oranı tahmini!

Emekli ve memur için kritik günler yaklaşıyor. Temmuz zammı için geri sayım başladı. Gündemde yoğun bir şekilde Emekli ve memur Temmuz zammı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı merak araştırılır oldu. Milyonlarca kişi Temmuz ayına az bir zaman kala emekli ve memurlara ne kadar zam uygulanacağını merak eder oldu. Peki 2022 emekli ve memur enflasyon farkı kaç? Hem SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem de memur ve memur emeklilerinin zam oranı ne yönde değişecek, memur maaşları ne kadar? İşte konu hakkında yapılan son açıklamalar haberimizde!