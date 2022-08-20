Yaş şartsız! 20-25 yıl evli olsun olmasın hiç çalışmamış sigortasız kadınlara emeklilik! En az 3.500 TL maaş+ 1261 gün detayı! Parmağınız ucuyla hemen 4B'li (Bağkur) olun

Hiç çalışmadan emeklilik mümkün! Kadınlar yararlanabiliyor. Sigortasız kadınlara emeklilik rehberi çıktı. Emekli maaşı bağlamak isteyen kadınlar da emeklilik hayatının tadını çıkartabilir. Tüm kadınlar bu formülle emekliliği tadabilir. Bir yerde sigortalı olarak çalışıyor olmamak veya 30 günden az çalışıyor olmak, kendi sigortalılığı dolayısıyla emekli maaşı gibi bir maaş almamak, Türkiye'de ikamet ediyor olmak ve 18 yaş üzeri olmak yetiyor. İşte detaylar...