Yaş şartsız! 20-25 yıl evli olsun olmasın hiç çalışmamış sigortasız kadınlara emeklilik! En az 3.500 TL maaş+ 1261 gün detayı! Parmağınız ucuyla hemen 4B'li (Bağkur) olun
Emekli olmak isteyen, ancak hiç sigortası olmayan kadınlara müjde! Evli olsun ya da olmasın tüm kadınlar isteğe bağlı emekli olabiliyor. Özellikle çalışma imkanı bulamayan ev hanımlarını doğrudan ilgilendiriyor! En yakın Sosyal Güvenlik Kurumu Merkezi'ne bir giriş bildirgesi vermeniz yeterli. Bildirgenin kayıtlara geçtiği gün sizin için emeklilik süresi de başlamış demektir. İşte 20-25 yıl evli olsun olmasın hiç çalışmamış sigortasız kadınlara emeklilik formülleri...
20.08.2022 10:40 - Son Güncelleme: 20.08.2022 10:40
Hiç çalışmadan emeklilik mümkün! Kadınlar yararlanabiliyor. Sigortasız kadınlara emeklilik rehberi çıktı. Emekli maaşı bağlamak isteyen kadınlar da emeklilik hayatının tadını çıkartabilir. Tüm kadınlar bu formülle emekliliği tadabilir. Bir yerde sigortalı olarak çalışıyor olmamak veya 30 günden az çalışıyor olmak, kendi sigortalılığı dolayısıyla emekli maaşı gibi bir maaş almamak, Türkiye'de ikamet ediyor olmak ve 18 yaş üzeri olmak yetiyor. İşte detaylar...