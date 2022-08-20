Başkan Erdoğan talimatı verdi: Tarım Kredi Kooperatif marketleri için bir hamle daha geliyor! Bakkallara bayilik imkanı...
Son dakika haberleri... Tarım Kredi Kooperatif markerleri için yeni hamle geliyor. Piyasada zincir marketlerin oluşturduğu tekeli kırmak için harekete geçen hükümet, Tarım Kredi Kooperatif marketleri için yeni yol haritasını belirledi. Başkan Erdoğan'ın, 'Sayısı 2 bin 500'e çıkacak. Piyasayı biz balanse edeceğiz.' sözleri sonrası izlenecek yol haritasının ayrıntıları da ortayaçıktı. Bakkallar ve aile marketleri sisteme dahil edilecek. İşte detaylar...
Son dakika haberleri... Tarım Kredi Kooperatif markerleri için yeni hamle geliyor. Piyasada zincir marketlerin oluşturduğu tekeli kırmak için harekete geçen hükümet, Tarım Kredi Kooperatif marketleri için yeni yol haritasını belirledi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Tarım Kredi Kooperatifleri'nin mevcutta bin 400 olan market sayısının 2 bin 500'e çıkarılması talimatının ardından, Tarım Kredi düğmeye bastı. Bu kapsamda Tarım Kredi Kooperatifleri, yeni başlatacağı franchise modeli ile kısa sürede bin market daha açacak.
BAKKALLARA BAYİLİK İMKANI
Tarım Kredi'nin franchise modeli ile açtıracağı marketlerin adının KoopmarkeT olarak planlandığı öğrenilirken, kendi bünyesindeki marketler ise KooperatiF market adıyla devam edecek. Tarım Kredi'nin bu kapsamda yakın zamanda franchise modeli kurarak bununla da geleneksel kanaldaki market ve bakkalları öncelikli olarak Tarım Kredi çatısı altına almayı hedeflediği öğrenildi.