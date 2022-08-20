Başkan Erdoğan talimatı verdi: Tarım Kredi Kooperatif marketleri için bir hamle daha geliyor! Bakkallara bayilik imkanı...

BAKKALLARA BAYİLİK İMKANI

Tarım Kredi'nin franchise modeli ile açtıracağı marketlerin adının KoopmarkeT olarak planlandığı öğrenilirken, kendi bünyesindeki marketler ise KooperatiF market adıyla devam edecek. Tarım Kredi'nin bu kapsamda yakın zamanda franchise modeli kurarak bununla da geleneksel kanaldaki market ve bakkalları öncelikli olarak Tarım Kredi çatısı altına almayı hedeflediği öğrenildi.