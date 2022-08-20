Meslek öğrenen gence ayda 3.575 TL! İŞKUR günlük 137,51 TL ödüyor! Kimler katılabiliyor? Hangi şartlar aranıyor?
İŞKUR, meslek eğitim kurslarına katılanlara günlük 63,47-137,51 lira harçlık ödüyor. Aylık bin 650 ile 3 bin 575 lira ödeme alınabilirken, iş kapısı da açılıyor.
20.08.2022 07:03 - Son Güncelleme: 20.08.2022 07:03
İstihdamı artırmak için seferber olan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), mesleki eğitim kursları ile de iş sahibi olmayı kolaylaştırıyor.
İŞKUR'un düzenlediği kurslara katılan gençler, hem meslek sahibi oluyor hem de bu sürede cep harçlığı alıyor. İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu mesleklerde düzenlenen kurslara katılanlara günlük ödeme yapılıyor.