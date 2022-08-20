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Meslek öğrenen gence ayda 3.575 TL! İŞKUR günlük 137,51 TL ödüyor! Kimler katılabiliyor? Hangi şartlar aranıyor?

İŞKUR, meslek eğitim kurslarına katılanlara günlük 63,47-137,51 lira harçlık ödüyor. Aylık bin 650 ile 3 bin 575 lira ödeme alınabilirken, iş kapısı da açılıyor.

Çığıl Ön Yener
20.08.2022 07:03 - Son Güncelleme: 20.08.2022 07:03
Meslek öğrenen gence ayda 3.575 TL! İŞKUR günlük 137,51 TL ödüyor! Kimler katılabiliyor? Hangi şartlar aranıyor?

İstihdamı artırmak için seferber olan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), mesleki eğitim kursları ile de iş sahibi olmayı kolaylaştırıyor.

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Meslek öğrenen gence ayda 3.575 TL! İŞKUR günlük 137,51 TL ödüyor! Kimler katılabiliyor? Hangi şartlar aranıyor?

İŞKUR'un düzenlediği kurslara katılan gençler, hem meslek sahibi oluyor hem de bu sürede cep harçlığı alıyor. İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu mesleklerde düzenlenen kurslara katılanlara günlük ödeme yapılıyor.

Meslek öğrenen gence ayda 3.575 TL! İŞKUR günlük 137,51 TL ödüyor! Kimler katılabiliyor? Hangi şartlar aranıyor?

Günlük ödemeler 49,08-106,34 lira aralığında bulunuyordu, 63,47-137,51 lira aralığına yükseldi,

Meslek öğrenen gence ayda 3.575 TL! İŞKUR günlük 137,51 TL ödüyor! Kimler katılabiliyor? Hangi şartlar aranıyor?

HANGİSİ, NE KADAR?
Günlük ödeme mesleki eğitim kurslarında 84,62 lira olarak belirlenirken, bu kurs eğer sanayi alanındaysa günlük ödeme 137,51 lirayı buluyor.

Meslek öğrenen gence ayda 3.575 TL! İŞKUR günlük 137,51 TL ödüyor! Kimler katılabiliyor? Hangi şartlar aranıyor?

Engelli ve eski hükümlülere yönelik olarak kurslarda ise günlük ödeme istihdam garantisiz ise 63,47, istihdam garantili ise 84,62 lira olarak uygulanıyor.

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