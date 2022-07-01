YARIN HESAPTA! Kurban Bayramı ikramiyesi 2.200 TL... 4A SSK, 4B BAĞKUR, 4C Emekli Sandığı emeklileri! 1.100 + 1.100: 2.200 TL ikramiye ödemesi IBAN numarası + TAHSİS NO ile...
Emekli bayram ikramiyesi için TARİH BELLİ OLDU! Milyonlarca emekli bu ay başında Kurban Bayramı ikramiyelerini almaya hak kazanacak. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri, ikramiyelerin ne zaman hesaba geçeceğini merakla araştırmaya başladı. Öte yandan zam gelip gelmeyeceği de merak edilenler arasında. Emekliler bu yılın ikinci bayram ikramiyesini yarından itibaren almaya başlıyor. Ödemeler 7 Temmuz'da tamamlanacak! Peki, SSK ve Bağkur ikramiye ödeme günü ne zaman? İşte tüm merak edilenler!
01.07.2022 13:37 - Son Güncelleme: 01.07.2022 13:37
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi yatmaya başladı mı? Milyonlarca emekli, bu ay başında bayram ikramiyesi almaya hak kazanacak. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, ikramiyelerin ne zaman yatacağını araştırıyor. Emeklilerin ikramiye yatırılma tarihleri değişiklik gösterecek.Peki, SSK ve Bağkur ikramiye ödeme günü ne zaman? İşte tüm merak edilenler!
■ Ne zaman ödenecek?
SSK emeklileri 5-6 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri 7 Temmuz, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlar ise 2-5 Temmuz tarihlerinde bayram ikramiyelerini alabilecek.