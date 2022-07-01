YARIN HESAPTA! Kurban Bayramı ikramiyesi 2.200 TL... 4A SSK, 4B BAĞKUR, 4C Emekli Sandığı emeklileri! 1.100 + 1.100: 2.200 TL ikramiye ödemesi IBAN numarası + TAHSİS NO ile...

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi yatmaya başladı mı? Milyonlarca emekli, bu ay başında bayram ikramiyesi almaya hak kazanacak. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, ikramiyelerin ne zaman yatacağını araştırıyor. Emeklilerin ikramiye yatırılma tarihleri değişiklik gösterecek.Peki, SSK ve Bağkur ikramiye ödeme günü ne zaman? İşte tüm merak edilenler!