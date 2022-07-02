Kurban parası ATM’den alınacak! Emekliye 5.000 TL bayram harçlığı! 2.500, 2.750, 3.300 TL emekli maaşı alan 4A 4B 4C SSK Bağkur’lular!

Pek çok bankanın promosyon ödemesi konusunda yarışı kızışırken verilen miktarda da artış yaşandı. Bu ay ikinci bayram ikramiyesini alacak emekliler diğer yandan maaşlarına yapılacak zam oranını heyecanla bekliyor. Bu süreçte taahüt süresi dolan emekliler promosyon imkanları hakkında da haberdar olmak istiyor. Henüz banka tercihini yapmamış olanlara çeşitli teklifler sunuluyor. Alınan maaşa göre en az 625-750 lira ödeme yapılıyor ve özel bankaların kampanyalarındaki tutar artıyor. Promosyonda ödemeler tek seferlik 5.000 liraya kadar ulaşıyor ve yanında sunulan ek imkanlar dikkatleri cezbetmeye devam ediyor. İşte banka banka Temmuz 2022 promosyon ödemeleri!