Evli, bekar, 1-2-3-4 çocuklu, çocuksuz çalışan 7 MİLYONA müjde! ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI!
Asgari ücret zammı konusu ülkemizde büyük bir önem arz etmektedir. 2022 yılında Temmuz ayına ilişkin asgari ücret zammı oranı sonunda açıklandı. Türkiye'nin lideri Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik toplantının ardından asgari ücret miktarını duyurdu. Bu açıklama, doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren bir konudur. Peki, 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak olan zamlı asgari ücret tutarı ne kadar oldu? İşte, asgari ücret zammı hakkında tüm merak edilenler ve detaylar!
09.05.2023 09:09 - Son Güncelleme: 09.05.2023 10:07
Asgari ücret günlük net tutarı 2022 ne kadar? Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yapılan son toplantının ardından asgari ücret zammı hakkında anlaşmaya varıldı. Başkan Erdoğan Temmuz asgari ücret zammını açıkladı! Bunun üzerine Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2022 soruları merak konusu oldu. İşte detaylar