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Yapı Kredi, İNG bank, Fibabanka'dan faizsiz ihtiyaç kredisi faiz oranları! Kimse bu kadarını beklemiyordu, olmaz denilen oldu!

Akbank, Fibabanka ve Yapı Kredi Bankası başta olmak üzere Hepsiburada üzerinden yapılacak tüm alışverişlerde geçerli, 3 aydan 36 aya kadar vade seçenekleri ile masrafsız krediler veriliyor.

takvim.com.tr
12.12.2021 09:55 - Son Güncelleme: 12.12.2021 09:55
Kimse bu kadarını beklemiyordu, olmaz denilen oldu! Yapı Kredi, İNG bank, Fibabanka’dan faizsiz ihtiyaç kredisi

Bankalardan faizsiz alışveriş kredisi dönemi başladı. Beyaz eşyadan mobilyaya, telefondan bilgisayar ve tabletlere kadar tüm online veya mağaza alışverişleri için kredi destekleri sunulmaya devam ediyor. Bankalardan faizsiz ve masrafsız olarak sunulan krediler sayesinde vatandaşların birçok ihtiyacına yönelik finansal çözümler üretiliyor. İşte en uygun alışveriş kredileri.

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Kimse bu kadarını beklemiyordu, olmaz denilen oldu! Yapı Kredi, İNG bank, Fibabanka’dan faizsiz ihtiyaç kredisi

Son dönemde birçok üründe yaşanan fiyat artışları nedeniyle ihtiyaçlarını ertelemek zorunda kalan çok sayıda vatandaş, Hepsiburada mağazalarından yapılacak alışverişler için uygun finansman desteğinden yararlanabiliyor.

Kimse bu kadarını beklemiyordu, olmaz denilen oldu! Yapı Kredi, İNG bank, Fibabanka’dan faizsiz ihtiyaç kredisi

Hepsiburada.com üzerinden yapılacak alışverişlerde geçerli kredi veren bankalar ve alışveriş kredisi oranları:

Fibabanka: 500 – 25.000 TL arasında kredi için 36 ay vade ve masrafsız Hepsiburada.com Alışveriş Kredisi.

ING Bank: %1,59 faiz oranları ile 36 ay vadelerle alışveriş kredisi.

Yapı Kredi Bankası: %1,79 faiz oranlarıyla 750 TL - 25.000 TL 36 ay vade seçeneklerine sahip Hepsiburada Alışveriş Kredisi

Kimse bu kadarını beklemiyordu, olmaz denilen oldu! Yapı Kredi, İNG bank, Fibabanka’dan faizsiz ihtiyaç kredisi

N11 Faizsiz Alışveriş Kredisi

Türkiye'nin önde gelen bir diğer e – ticaret platformlarından biri olan N11 için bankalar %0 faiz fırsatları ile alışveriş kredisi sunmaya devam ediyor. Birçok farklı üründe geçerli olmak üzere kullanılan kredi için Vakıfbank tarafından %0 faizli kredi desteği sağlanmaktadır.

Kimse bu kadarını beklemiyordu, olmaz denilen oldu! Yapı Kredi, İNG bank, Fibabanka’dan faizsiz ihtiyaç kredisi

750 TL ve 30.000 TL arasında kredi talepleri için 36 ay vade seçeneklerinin uygulandığı kredi kampanyası kapsamında, ''Anında Dijital Kredi İle Ödeme'' seçeneğini kullanarak tüm vatandaşların N11 üzerinden yapacakları alışverişler için en uygun finansmanı bulması mümkündür.

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