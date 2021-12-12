Yapı Kredi, İNG bank, Fibabanka'dan faizsiz ihtiyaç kredisi faiz oranları! Kimse bu kadarını beklemiyordu, olmaz denilen oldu!

N11 Faizsiz Alışveriş Kredisi

Türkiye'nin önde gelen bir diğer e – ticaret platformlarından biri olan N11 için bankalar %0 faiz fırsatları ile alışveriş kredisi sunmaya devam ediyor. Birçok farklı üründe geçerli olmak üzere kullanılan kredi için Vakıfbank tarafından %0 faizli kredi desteği sağlanmaktadır.