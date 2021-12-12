60 ay vadeyle 6 ay ödemesiz olarak alabilirsiniz! 100.000 TL anında hesaplara geçiyor! Güncel faiz oranları ise...
Esnafa Destek Kredisi avantajlarıyla Türkiye İş Bankası'nın 6 ay ödemesiz ve %1,56'dan başlayan faiz oranlarına sahip kredi fırsatlarından tüm esnaf ve küçük işletmelerin yararlanması sağlanacak.
Esnafa Destek Kredisi paketini duyuran Türkiye İş Bankası, 6 ödemesiz seçenekleriyle düşük faizli finansman sunmaya hazırlanıyor. Özellikle Covid – 19 salgını sonrasında işletmeleri için yeterli finansman elde edemeyen esnaflar, girdikleri dar boğazdan İş Bankası aracılığıyla sağlanacak kredi ile çıkarılmaları hedefleniyor. Düşük faiz oranları ve esnek ödeme seçeneklerine sahip kredi desteğinden tüm esnaflar yararlanabilir.
Esnaf ve küçük işletmelerinin tüm nakit ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sunulan kredi kapsamında ayrıca uygun ödeme seçenekleri de sunulmaktadır. Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyesi tüm vatandaşların 6 ay ödemesiz dönemli kredi fırsatından yararlanması mümkündür.
Yüzde 1,56'dan başlayan faiz oranlarına sahip krediyi kullanmak için Esnaf ve Sanatkarlar Odası üyesi olmak yeterlidir.
Esnaf Kredisi Hesaplama
Türkiye İş Bankası tarafından Esnafa Destek Kredisi paketi kapsamında, %1,56'dan başlayan faiz oranları ile kredi verilmektedir. İşletmelerin tercih edeceği kredi tutarına ve vade seçeneklerine göre farklı oranda hesaplamalar yapılması da mümkündür.