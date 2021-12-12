Raporlar ortaya çıktı kripto para birimleri için kritik ikaz! Sisli hava bir türlü dağılmıyor! Katı düzenlemeler gelebilir!

Kripto para piyasalarının dünya genelinde değerini her geçen gün artırması uluslararası birçok kuruluşu ve hükümetleri rahatsız etmeye devam ediyor. Kripto paraların küresel düzeyde yapılacak bir işbirliği ile düzenlenmesi gerektiğine işaret eden IMF, devletlerin kripto para piyasalarının risklerini kontrol etmekte zorlandığının altını çizdi. Bir yandan piyasalara ilişkin düzenleme haberleri gelirken diğer yandan kripto para piyasalarında ise belirsizlik devam ediyor.