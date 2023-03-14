x2 maaş EYT'liye yatıyor! 8 NUMARALI KOD duyuruldu! SON 15 GÜN! Mahkemeden karar geldi! Maaşlar 60 bin TL...
EYT'li milyonlarca vatandaşa çift maaş fırsatı geldi. EYT'liler hem emekli olup hem de işyerlerinde çalışmaya devam edebilecekler. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası kapsamında emeklilik başvurusu yapan çalışanların, işten ayrılış işlemlerinin "8" numaralı kod üzerinden yapılmasına dikkat etmesi gerekiyor. İşte detaylar...
EYT maaş tarihi için sayılı güner kala vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Emekli aylığını alıp işe devam etmek isteyen çalışanlar, aylık bağlama işlemlerinin tamamlanmasını beklemeden, başvuru işleminin ertesi günü işbaşı yapabilecek. Öte yandan hem işverenlerin hem de çalışanların kafasında birçok soru işareti var. Bu noktada hak kaybı oluşmaması için neler yapılması gerektiği ve işçi-işveren anlaşmazlığının çözümünde rol oynayan önemli faktörler uzmanlar tarafından açıklandı.
Öte yandan sanayide çalışan yetişmiş ustaların EYT ile emekli olmasıyla nitelikli personel sorunu tırmandı. Beyaz yakalıyı geçen usta maaşları 60 bin TL'ye kadar çıktı.
MAHKEME '08 KODU'NA VURGU YAPTI
Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda; 4857 sayılı İş Kanunu'nun 20/2 maddesinde açıkça, feshin geçerli nedenlere dayandığının ispat yükü davalı işverene verildiği hatırlatıldı. Kararda şöyle denildi:
"İşveren ispat yükünü yerine getirirken, öncelikle feshin şartlarına uyduğunu, daha sonra içerik yönünden fesih nedenlerinin geçerli (veya haklı) olduğunu kanıtlayacaktır. Olayda; davacının çalışma süresi 04/11/1996-30/03/2021 tarihleri arasında olup, emeklilik(08) kodu ile çıkış bildirimi verilmiştir. Fesihten itibaren zorunlu arabuluculuk aşaması ile sonrasında davanın hak düşürücü süre içinde açıldığı ve davacının iş güvencesi hükümlerinden yararlandığı anlaşılmıştır. İlk derece mahkemesi kararını gerekçesinde; emekliliği gelen işçilerin iş sözleşmelerinin fesih edilmelerine ilişkin yönetim kurulu kararının eşit - objektif olarak uygulanmadığını, fesih sebebinin açık - kati olarak belirtilmediğini, davacı ile aynı statüde bulunup emekliliği gelmesine rağmen çalışmaya devam edenlerin bulunduğunu belirtilmiştir. Bu durumda, işe iadeye yönelik verilen karar dosya çerçevesine uygun olup, istinaf sebepleri yerinde görülmemiştir. Bu halde incelenen kararın usûl ve esas yönlerden hukuka uygun olduğu anlaşılmış ve davalı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi gerekmiştir."