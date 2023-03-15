207 gün daha prim ödemesi yapılacak! SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkesi kapsıyor! Bağkur'luya 3 yıl hizmet şartı + İHYA... Kısmi emeklilik, staj...
Çalışma hayatı ve EYT ile ilgili oldukça fazla soru merak ediliyor. Bu kapsamda SSK, Bağkur, 4C, EYT'lilerin akıllarında soru işareti kalan hususlar tek tek yanıtlandı. Uzmanlara, "Askerliğimi 23 Mayıs 1998 ile 23 Kasım 1999 arasında yaptım. Bu şartlarda EYT'den yararlanma imkanım var mı? Bağkur'lularda 3 yıl hizmet şartı var mı? Sözleşmeli memurun aktif çalışırken EYT işlemleri ve iş tazminatı talebi nasıl olacak? " soruları sorularak yanıt aranmaya başlandı. İşte merak edilen cevaplar haberimizde.
SSK, Bağkur, 4C, EYT'li herkesi ilgilendiren soru ve cevaplar yayınlandı. Milyonlarca kişi bu soruların yanıtını merak ediyordu. Tek tek hepsi açıklandı. Emekli maaş bağlanmasından EYT'ye, sahte sigortalılıktan askerlik borçlanmasına kadar merak edilen çok sayıda detaylara haberimizde yer verdik. İşte merak edilenler...
EYT'den yararlanır mıyım?
Soru: 4 Ağustos 1978 doğumluyum. İlk işe giriş tarihim 11 Nisan 2001 olup 7650 gün prim ödemem var. Aktif Bağkur'luyum. Askerliğimi 23 Mayıs 1998 ile 23 Kasım 1999 arasında yaptım. Bu şartlarda EYT'den yararlanma imkanım var mı? Varsa ne yapabilirim?
EYT'DE MERAK EDİLEN SORULAR | VİDEO
Cevap: İlk defa 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar EYT kapsamındalar. Askerlik sürenizi borçlansanız dahi maalesef sigorta başlangıç tarihiniz 4 Ekim 1999 olmakta. Bu tarihe göre maalesef EYT kapsamına girememektesiniz. Bağkur'da emekli olmak için; 9000 gün prim ödeme ve 60 yaş şartlarına tabisiniz. Toplam priminizi 9000 güne tamamlamanız şartıyla 60 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.
HEMEN EMEKLİ OLABİLİR MİYİM?
SORU: 22 Eylül 1972 doğumluyum. Sigorta giriş tarihim 1 Nisan 2000'dir. 1997-1999 arası 18 ay askerlik yaptım. 25 Mart 1995'te Suudi Arabistan'da 323 gün çalıştım. 2017'de toplam 863 gün borçlandım (askerlik+yurtdışı). Bu durumda sigorta giriş tarihim ne olur, hemen başvuru yaparsam emekli olabilir miyim?
CEVAP: Askerlik ve yurtdışı borçlanması sigorta başlangıç tarihinizi 863 gün geri çekerek, hem EYT kapsamına girmenizi hem de emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5900 gün prim ve 57 yaş şartlarına tabi olmanızı sağlıyor. EYT'lilerden yaş aranmayacak. Sigortalılık süresi ve prim aranacak. Sigortalılık süresini de sağladığınız için 5900 gün priminiz varsa istediğiniz zaman, yoksa toplam primi 5900 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz.
AYLIK HESAPLAMA USULÜ DEĞİŞTİ Mİ?
Soru: Özel banka personeliyim. Bankamız Emekli Sandığı'nın tarafımıza ilettiği tahmini emekli maaşı, önceki aylardaki emsal maaşların çok altında. Geçen ay emekli olan arkadaşımın çalışırken ocak maaşı 23 bin TL iken, şubat emekli aylığı 20 bin TL. Benim bu ayki maaşım 23 bin TL iken, emekli aylığımın 17 bin TL olacağı belirtildi. Mart 2023'te emekli aylığı hesaplamada değişiklik var mıdır?