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Haberler Ekonomi MİGROS, ŞOK, A101 BİM, METRO, CARREFOUR 2023 RAMAZAN KOLİSİ fiyatları! 229.90 TL, 349.99 TL, 429.90 TL'ye...

MİGROS, ŞOK, A101 BİM, METRO, CARREFOUR 2023 RAMAZAN KOLİSİ fiyatları! 229.90 TL, 349.99 TL, 429.90 TL'ye...

2023 Ramazan kolileri merak ediliyor. Birçok market tarafından yeni paketler duyuruldu. Migros, A101, BİM, METRO, Carrefour ramazan paketi fiyatlarını sizler için derledik. İşte detaylar.

takvim.com.tr
15.03.2023 09:45 - Son Güncelleme: 15.03.2023 09:45
MİGROS, ŞOK, A101 BİM, METRO, CARREFOUR 2023 RAMAZAN KOLİSİ fiyatları! 229.90 TL, 349.99 TL, 429.90 TL’ye...

2023 Ramazan kolisi fiyatları oldukça merak ediliyor. 11 ayın sultanına sayılı günler kala marketler Ramazan paketlerini duyurmaya başladı. Migros, Carrefour, Şok, Bim, Metro, A101 tarafından her bütçeye uygun olarak yapılan paketler büyük ilgi çekiyor. İşte 2023 Ramazan kolisi fiyat listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
MİGROS, ŞOK, A101 BİM, METRO, CARREFOUR 2023 RAMAZAN KOLİSİ fiyatları! 229.90 TL, 349.99 TL, 429.90 TL’ye...

Ramazan Erzak Paketi 1

299.90 TL

13 çeşit ürün içeren Ramazan erzak paketi;

1 L Aro Ayçiçek Yağı,

1 kg Aro Un,

1 kg Torku Toz Şeker,

500 g Aro Spagetti Makarna,

500 gr Aro Arpa Şehriye,

200 g Cem Sele Zeytin (351-380),

MİGROS, ŞOK, A101 BİM, METRO, CARREFOUR 2023 RAMAZAN KOLİSİ fiyatları! 229.90 TL, 349.99 TL, 429.90 TL’ye...

1 kg Aro Kırmızı Mercimek,

1 kg Aro Nohut,

1 kg Torku Pilavlık Bulgur,

750 g Aro İyotlu Sofra Tuzu,

500 g Ofçay Binbirdem Siyah Çay,

830 g Aro Domates Salçası,

1 kg Aro Pilavlık Pirinç ürünlerinden oluşuyor.

MİGROS, ŞOK, A101 BİM, METRO, CARREFOUR 2023 RAMAZAN KOLİSİ fiyatları! 229.90 TL, 349.99 TL, 429.90 TL’ye...

RAMAZAN ERZAK PAKETİ 2

529.90 TL

20 çeşit ürün içeren Ramazan erzak paketi;

2 L Aro Ayçiçek Yağı,

2 kg Sinangil Un,

1 kg Torku Toz Şeker (2 adet),

500 g Arbella Burgu Makarna,

500 g Arbella Kalem Makarna,

500 g Arbella Arpa Şehriye,

500 g Arbella Tel Şehriye,

400 g Cem Sele Zeytin (411-460),

MİGROS, ŞOK, A101 BİM, METRO, CARREFOUR 2023 RAMAZAN KOLİSİ fiyatları! 229.90 TL, 349.99 TL, 429.90 TL’ye...

1 kg Tat Kırmızı Mercimek,

1 kg Tat Nohut, 1 kg Torku Pilavlık Bulgur,

750 g Billur İyotlu Sofra Tuzu,

500 g Ofçay Binbirdem Siyah Çay,

830 g Aro Domates Salçası,

180 g Çokokrem Fındık Kreması,

2 kg Tat Pilavlık Pirinç, 500 g Arbella İrmik,

750 g Torku Küp Şeker,

51 g Bizim Çorba - Şehriyeli Tavuk,

80 g Bizim Çorba – Ezogelin ürünlerinden oluşuyor.

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