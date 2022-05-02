Ve tarih yaklaşıyor! Satılmasına 15 gün kaldı! İstanbul’da aylık 2.227,62 TL taksitle 2+1 daire! TOKİ’den Mayıs müjdesi! Hemen başvuran teslim alıyor

TOKİ konut satışı başvuruları devam ediyor. İstanbul'da aylık 2.227,62 TL taksitle 2+1 daire satılıyor. 534.629,28 TL değerindeki daire için yüzde 50 peşinatı ödeyen aylık cüzi miktarda ödeme yaparak evine kavuşabiliyor. Ankara'da da 460,52 TL taksitle 110.525,00 TL değerindeki daire alıcısını bekliyor. Adana ilinde de 198.327,50 TL'ye 2+1 daire aylık 826,36 TL ödeyerek alınabiliyor. Kiradan ucuz taksit ödeyip 2+1.3+1 daireleri almak için vatandaşlar TOKİ'ye koşuyor. İşte başvurular ve ödemeler hakkında detaylı bilgiler...