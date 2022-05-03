2022 yılında 35 başlıkta yardım yapılıyor! T.C kimlik ile başvurmak yeterli! 865 TL, 1.200 TL, 2.354 TL, 70.000 TL ödemeler ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor!

Doğum Yardımı

Kapsamı: 15.05.2015 tarihi ve sonrasında canlı doğum gerçekleştiren Türk vatandaşlarına ve Mavi Kart sahiplerine doğum yardımı yapılmaktadır.

Başvuran: Başvuru önceliği annenindir. Annenin Türk vatandaşı/Mavi kartlı ya da sağ olmaması halinde, başvuru aynı şartları taşıyan baba tarafından yapılır.

Kimler Faydalanır: Yurt içinde ve yurt dışında 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında canlı doğum gerçekleştiren Türk vatandaşları ve Mavi Kart sahipleri

Evrak: Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi

Tutar: Birinci çocuk için 300 TL

İkinci çocuk için 400 TL

Üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL

Ödeme Dönemi: Ödemeler tek seferliktir.