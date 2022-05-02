Yeni ekonomi modeli yabancıları çekti! Zirveye çıktı! Hem ihracat hem ithalat!

KÜRESEL TEDARİK MERKEZİ

Türkiye'nin stratejik konumu, yatırımcılara 1.3 milyar nüfuslu, toplam 26 trilyon dolar GSYİH ve 8 trilyon dolar dış ticarete sahip potansiyel bir pazara erişebilmelerine olanak sağlıyor. Pandeminin etkisiyle bozulan tedarik zinciri, Türkiye'nin önemini bir kez daha ortaya çıkardı. 2002'den bu yana ulaştırma ve altyapıya yapılan 175 milyar dolarlık yatırımla, Türkiye küresel üretim ve tedarik merkezi olma yolunda önemli bir avantaj yakaladı.