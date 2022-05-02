Yeni ekonomi modeli yabancıları çekti! Zirveye çıktı! Hem ihracat hem ithalat!
Türkiye ekonomisindeki yapısal dönüşüm meyvelerini vermeye başladı. Sanayi, ihracat, yatırım ve istihdama dayalı yeni ekonomi modelinin, özellikle salgınla birlikte tedarik zincirinin bozulmasının ardından küresel üretim merkezi olma yolunda sağladığı önemli avantajlar, Türkiye'ye gelen yabancının da profilini değiştirdi.
Merkez Bankası verilerine göre, bu yılın ilk iki ayında Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı sermayenin yüzde 48'i imalat sanayisine yöneldi. İmalat sanayisinin toplam sermaye girişindeki payı tarihin en yüksek seviyesine ulaştı.
BÖLGENİN ÜRETİM ÜSSÜ
Ekonomi ve siyasette istikrarsızlığın had safhaya ulaştığı 1980-2002 yılları arasında, Türkiye'ye doğrudan yabancı sermaye girişi sadece 15 milyar dolar olmuştu. 2002-2021 yılları arasında yatırım için gelen yabancı sermaye ise 233 milyar dolara ulaştı. 2002'de 5 bin 600 olan Türkiye'deki uluslararası sermayeli şirketlerin sayısı 2021'de 75 bine çıktı.
Sabah'ta yer alan habere göre, Geçen yıl yüzde 11 büyüyen Türkiye, bölgesinin de sanayi merkezi haline geldi. Avrupa'nın ikinci en büyük hafif ticari araç üreticisi olan Türkiye, otomotiv üretiminde dünyada 15. sırada yer aldı. Türkiye, 28 AB ülkesi arasında ikinci, dünyanın ise en büyük sekizinci çelik üreticisi konumuna çıktı.
KÜRESEL TEDARİK MERKEZİ
Türkiye'nin stratejik konumu, yatırımcılara 1.3 milyar nüfuslu, toplam 26 trilyon dolar GSYİH ve 8 trilyon dolar dış ticarete sahip potansiyel bir pazara erişebilmelerine olanak sağlıyor. Pandeminin etkisiyle bozulan tedarik zinciri, Türkiye'nin önemini bir kez daha ortaya çıkardı. 2002'den bu yana ulaştırma ve altyapıya yapılan 175 milyar dolarlık yatırımla, Türkiye küresel üretim ve tedarik merkezi olma yolunda önemli bir avantaj yakaladı.