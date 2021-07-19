Ve sonunda netleşti! SGK toplu para ödemesi yapıyor: Başvuran anında alıyor! 6.000 bin TL...

Yüz binlerce vatandaşı kapsayan SGK toplu para ödemeleri merak edilip araştırılıyor. Yazılı şekilde müracaat yapanların para ödemeleri banka hesaplarına yatırılmakta. SGK'dan toplu para ödemesi alabilmek isteyen vatandaşlar amacıyla prim ödemesi ya da rastgele bir para ödemesi yapmış olma koşulu aranmıyor. Sosyal Emniyet Kurumu'ndan ödenecek olan 6 bin TL'den başlayan toplu para ödemeleri ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki SGK toplu para ödemesi ile ilgili detaylar neler? İşte yanıtı...