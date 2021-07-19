Sahibinden 2. el araçta büyük oyun! Dolandırıcılar araç alacakları bakın nasıl kandırıyor!
Sıfır araç üretiminin kısa bir süreliğine durdurulmasının ardından ikinci ele artan talep dolandırıcıların harekete geçmesine neden oldu. Uzman isimler ikinci el araç almak isteyenleri uyarırken yapılan dolandırıcılık yöntemin ifşa etti. İşte detaylar…
Pandemi döneminin başında sıfır araç bulunurluğunda yaşanan tedarik sorunları, günümüzde ise otomobil fiyatlarının ciddi ölçüde artması ile birlikte tüketici ikinci el araca her zamankinden daha fazla ilgi göstermeye başladı.
Hal böyle olunca ikinci el araçlarda da fiyatlar yukarı çıktı. Tüketici ise bütçesine uygun araç bulabilmek için yoğun çaba sarf ediyor. Ancak dolandırıcılar ve hırsızlık şebekeleri de boş durmuyor. Ucuz araç bulmaya uğraşan tüketiciye 'change araç' yani şasi numarası değiştirilmiş çalıntı araçları satıyorlar.
Dolandırıcılık vakalarının sıklıkla yaşandığı ikinci el araç sektöründe çalıntı veya kullanımına engel hak mahrumiyeti bulunan araçlarda sıklıkla başvurulan bu illegal yöntemle satılıyor. Araçların şasi ve motor numaraları standart dışı uygulamalarla kazınıyor.
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Hürriyet'te yer alan habere göre, araç satın almayı düşünenlerin sıklıkla karoserdeki değişen-boyanan parçalara odaklandığını, fakat motor ve şasi numaralarına dikkat etmediğini belirten Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, ortalama piyasa fiyatının altında satışa sunulan her ikinci el otomobile şüpheyle yaklaşılması gerektiğini söyledi.