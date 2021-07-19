Sahibinden 2. el araçta büyük oyun! Dolandırıcılar araç alacakları bakın nasıl kandırıyor!

Hal böyle olunca ikinci el araçlarda da fiyatlar yukarı çıktı. Tüketici ise bütçesine uygun araç bulabilmek için yoğun çaba sarf ediyor. Ancak dolandırıcılar ve hırsızlık şebekeleri de boş durmuyor. Ucuz araç bulmaya uğraşan tüketiciye 'change araç' yani şasi numarası değiştirilmiş çalıntı araçları satıyorlar.