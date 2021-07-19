Kıdem tazminatında flaş değişiklik! Çalışanlar dikkat

Milliyet'in haberine göre işveren açısından özellikle idari para cezası veya diğer hukuki yaptırımlar ile karşı karşıya kalmamak için önemli olan bu değişiklikler işçi bakımından da haklarını bilmek ve korumak açısından ön plana çıkıyor. Son dönemde çalışma hayatı açısından önemli olan yeni düzenlemeler ile değişen parametreler neler?