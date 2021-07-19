Kıdem tazminatında flaş değişiklik! Çalışanlar dikkat
Çalışan herkesin en büyük güvencelerinden biri kıdem tazminatı olarak biliniyor. Son dönemde koronavirüs salgınıyla beraber hayata geçirilen bazı uygulamalardan kıdem tazminatı tavanına kadar değişen bir dizi düzenleme var. Peki bu değişiklikler neler? İşte detaylar...
Milliyet'in haberine göre işveren açısından özellikle idari para cezası veya diğer hukuki yaptırımlar ile karşı karşıya kalmamak için önemli olan bu değişiklikler işçi bakımından da haklarını bilmek ve korumak açısından ön plana çıkıyor. Son dönemde çalışma hayatı açısından önemli olan yeni düzenlemeler ile değişen parametreler neler?
1) SALGIN TEŞVİKLERİNDEN HANGİLERİ SONA ERDİ?
Koronavirüs salgını nedeniyle hayata geçirilen ve 30 Haziran 2021 tarihi itibarıyla sona eren olan uygulama ve teşvikler şu şekilde: Kolaylaştırılmış kısa çalışma uygulaması, Fesih yasağı, İşverence tek taraflı uygulanan ücretsiz izin ve ücretsiz izin nakdi ücret desteği, 7252 sayılı normalleşme teşviki, 17256 sayılı istihdama dönüş teşviki, 27256 sayılı ilave istihdam teşviki.
2) PRİM DESTEĞİ VE İSTİHDAM ŞARTI
Salgın sonrası geçilen normalleşme dönemiyle birlikte sona erdirilen uygulamalar arasında koronavirüsün çalışma hayatı üzerindeki etkilerini azaltmak üzere, 4447 sayılı kanunun geçici 27 ve 28'inci maddeleri kapsamında sağlanan 17256 ve 27256 sayılı prim destekleri de bulunuyor.