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Haberler Ekonomi Ve sonunda belli oldu! Zamlarla ilgili son dakika gelişmesi! SSK - SGK, Bağ-Kur ve emekli milyonları ilgilendiriyor! Maaş zammı geliyor, en az...

Ve sonunda belli oldu! Zamlarla ilgili son dakika gelişmesi! SSK - SGK, Bağ-Kur ve emekli milyonları ilgilendiriyor! Maaş zammı geliyor, en az...

Peş peşe açıklama yapıldı. Zamlarla ilgili son dakika gelişmesi! SSK - SGK ve Bağkur'lu milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren haber geldi. 2021'in sonlarına doğru yavaş yavaş yaklaşılırken milyonlarca emekli maaşlarına sene neticesinde ne kadar zam uygulanacağını merak ediyor. Toplu sözleşme kapsamında emeklilere 2022'de yüzde 5+7, 2023'te yüzde 8+6 zam uygulanacağı belirtilmişti. Bu bağlamda, en düşük maaş Ocak'ta 3 bin 439, 2 senenin sonucunda 4 bin 213 liraya çıkarken, enflasyon farkı çıkarsa gelir daha da artmış olacak.

takvim.com.tr
04.10.2021 08:30 - Son Güncelleme: 04.10.2021 08:30
Ve sonunda belli oldu! Zamlarla ilgili son dakika gelişmesi! SSK - SGK, Bağ-Kur ve emekli milyonları ilgilendiriyor! Maaş zammı geliyor, en az...

SSK - SGK ve Bağ-Kur ve emekli milyonları ilgilendiriyor. Zam geliyor. Detaylar belli oldu. Ocak ayı ve Temmuz ayında emekli maaşlarına zam geliyor. 2021'in sonlarına doğru yavaş yavaş yaklaşılırken milyonlarca emekli maaşlarına sene sonucunda ne kadar zam uygulanacağını merak ediyor. Toplu sözleşme kapsamında emeklilere 2022'de yüzde 5+7, 2023'te yüzde 8+6 zam uygulanacağı belirtilmişti. Bu bağlamda, en düşük maaş Ocak ayı da 3 bin 439, 2 senenin sonucunda 4 bin 213 liraya çıkarken, enflasyon farkı çıkarsa gelir daha da artmış olacak. Maaş zammının beraberinde oluşturulan ek ödemelerde de artış yaşanacağı belirtiliyor. İşte maaş zammı ile alakalı bütün detaylar...

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Ve sonunda belli oldu! Zamlarla ilgili son dakika gelişmesi! SSK - SGK, Bağ-Kur ve emekli milyonları ilgilendiriyor! Maaş zammı geliyor, en az...

2022 senesinde memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam seviyesini enflasyon oranları belirleyecek. 2021 Aralık ayı enflasyon seviyesi açıklandığı vakit 2022 emekli zam oranları da belli olmuş olacak.

Ve sonunda belli oldu! Zamlarla ilgili son dakika gelişmesi! SSK - SGK, Bağ-Kur ve emekli milyonları ilgilendiriyor! Maaş zammı geliyor, en az...

MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ ANKETİ

Merkez Bankası (TCMB), eylül ayı 'piyasa katılımcıları anketi' neticelerini açıkladı. Buna göre, 2021 sene sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 8,94 iken, bu anket döneminde 8,92 oldu.

Ve sonunda belli oldu! Zamlarla ilgili son dakika gelişmesi! SSK - SGK, Bağ-Kur ve emekli milyonları ilgilendiriyor! Maaş zammı geliyor, en az...

Cari sene sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 16,30 iken, bu anket döneminde yüzde 16,74'e yükseldi.

Ve sonunda belli oldu! Zamlarla ilgili son dakika gelişmesi! SSK - SGK, Bağ-Kur ve emekli milyonları ilgilendiriyor! Maaş zammı geliyor, en az...

2021 En düşük emekli maaşları

2021 senesine Temmuz ayında oluşturulan zam seviyesi ile en düşük emekli maaşları alttaki gibi olmuştur. İşte en düşük emekli aylıkları;

Ocak Temmuz

SSK (2000 ÖNCESİ) 2.420 2.624

SSK (2000 SONRASI) 1.500 1.627

BAĞ-KUR (ESNAF) 1.763 1.912

BAĞ-KUR (TARIM) 1.662 1.802

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