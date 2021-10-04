Ve sonunda belli oldu! Zamlarla ilgili son dakika gelişmesi! SSK - SGK, Bağ-Kur ve emekli milyonları ilgilendiriyor! Maaş zammı geliyor, en az...

SSK - SGK ve Bağ-Kur ve emekli milyonları ilgilendiriyor. Zam geliyor. Detaylar belli oldu. Ocak ayı ve Temmuz ayında emekli maaşlarına zam geliyor. 2021'in sonlarına doğru yavaş yavaş yaklaşılırken milyonlarca emekli maaşlarına sene sonucunda ne kadar zam uygulanacağını merak ediyor. Toplu sözleşme kapsamında emeklilere 2022'de yüzde 5+7, 2023'te yüzde 8+6 zam uygulanacağı belirtilmişti. Bu bağlamda, en düşük maaş Ocak ayı da 3 bin 439, 2 senenin sonucunda 4 bin 213 liraya çıkarken, enflasyon farkı çıkarsa gelir daha da artmış olacak. Maaş zammının beraberinde oluşturulan ek ödemelerde de artış yaşanacağı belirtiliyor. İşte maaş zammı ile alakalı bütün detaylar...