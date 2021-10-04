Araç almak isteyenler dikkat! Değişim başladı bankalar atağa geçti
Türkiye'de araç sahibi olmak isteyenler hibrit otomobillere ilgi göstermeye başladı. Hibrit otomobil satışları ilk sekiz ayda yüzde 218 artışla 32 bin 885 adete çıktı. Pazar payı ise yüzde 8.3'e ulaştı. Bireysel müşterilerin yanı sıra özel şirketler, kamu kurumları ve filolar da, hibrit araçlara yönelmeye başladı.
Küresel ısınma, çevre konusunda bilincin artması ve pandeminin etkisiyle doğa dostu araçlara olan talep artıyor. Ağustosta 3 bin 229 adet hibrit otomobil satıldı. Hibrit satışları bir önceki ağustosa göre yüzde 177.4 arttı. Yılın ilk sekiz ayında ise hibrit satışları yüzde 218 gibi yüksek seviyede artarak 32 bin 885 adet oldu.
Hibritlerin pazar payı bu dönemde 5.1 puan artarak yüzde 3.2'den yüzde 8.3'e yükseldi. Böylece Türkiye'de otomobil satın alan her 100 kişiden 8'i hibriti seçti. Bireysel müşterilerin yanı sıra özel şirketler, kamu kurumları ve filolarda hibrit araç tercih ediyor. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO'su Ali Haydar Bozkurt, kurumsal satışlardaki hibrit artışına dikkat çekti.
Sabah'ta yer alan habere göre, Firmaların karbon ayak izi hedeflerine paralel olarak filo araçlarını hibrit modellerle değiştirdiği bir döneme girildiğini söyleyen Bozkurt, "Sadece finans sektöründen bir örnek vermek gerekirse, Türkiye'de şu an itibariyle 15 banka araç filolarını hibrit modellerimizle yenilemek için bizimle anlaşma yaptı" dedi. Bozkurt, önümüzdeki yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hem kurumsal hem perakende de hibrit tercihinin artarak süreceğini kaydetti.
PAZARI DOMİNE EDİYOR
Toyota'nın toplam satışları içinde hibrit payının yüzde 30 olduğunu vurgulayan Bozkurt, "Global olarak 18 milyondan daha fazla hibrit araç satışı gerçekleştirerek, 140 milyon ton civarında karbonsalımı dengeleyecek 11 milyar ağacın oksijen salımına denk gelen bir orana ulaştı" dedi. Elektrikli otomobillerle ilgili görüşlerini paylaşan Bozkurt, Türkiye'de tam elektrikli otomobillere geçiş sürecinde en rasyonel çözümün hibrit olduğunu söyledi.