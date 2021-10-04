Araç almak isteyenler dikkat! Değişim başladı bankalar atağa geçti

Sabah'ta yer alan habere göre, Firmaların karbon ayak izi hedeflerine paralel olarak filo araçlarını hibrit modellerle değiştirdiği bir döneme girildiğini söyleyen Bozkurt, "Sadece finans sektöründen bir örnek vermek gerekirse, Türkiye'de şu an itibariyle 15 banka araç filolarını hibrit modellerimizle yenilemek için bizimle anlaşma yaptı" dedi. Bozkurt, önümüzdeki yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hem kurumsal hem perakende de hibrit tercihinin artarak süreceğini kaydetti.