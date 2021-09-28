Ve sonunda belli oldu! Milyonlar bekliyordu ve açıklandı! Hesaba yatıyor! Bakan duyurdu 1.630 lira...

Milyonlarca vatandaş bekliyordu ve beklenilen açıklama geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, dört nakdi sosyal destek programıyla aşağı yukarı 179 milyon liralık ödeme yapılacağını açıkladı. Muhtaçlık belgesine müracaatta bulunmak isteyen bireylerin mahallerindeki muhtarlara müracaatta bulunması gerekmektedir. Yalnızca aile fertlerinden bir kişi bu belge amacıyla müracaat yapabilir. Fakirlik belgesi ve müracaatları bedava olarak yapılır. Gereken işlemler onaylandıktan sonra her ay derli toplu bir tarihte şahsa yatırılır. Bu belgeye sahip olan vatandaşlar çoğu devlet desteğinden faydalanabilir.