Onlarca ilde sudan ucuza konut ve işyeri: 50 bin TL’den satılıyor! Yüzde 25, 40 veya 50 peşinat ile 60 veya 180 ay vadeyle...

Her sene inşa ettiği binlerce konutla dar gelirlileri ev sahibi yapmaya devam eden TOKİ; açık artırma ve kura yolu ile konut ve iş yerlerini satışa çıkarmaya devam ediyor. Çeşitli m2'ler ile 1+1'den başlayan 1.380 adet konut ve işyeri Aralık ayına kadar satışa çıkarılacak. 42 ilde yer alan taşınmazlar amacıyla TOKİ'nin açık artırmalarına internet üzerinden de öneri verilebiliyor. İşte fiyatları 50 bin TL'den başlayan konut ve işyerlerinin varolduğu iller ve konut adetleri.. TOKİ açık satış duyurusu ve konut satışları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...