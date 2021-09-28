Ev almak isteyenlere o bankalardan kredi müjdesi! Faizler bir bir indi: Paranızı şimdi çekin, isterseniz aylarca ödeme yapmayın!
Merkez Bankası'nın sürpriz faiz indiriminin ardından ilk adım İş Bankası'ndan geldi. Banka ilk 6 ay ödemesiz 200 bin TL konut kredisi vermeye başladığını duyurdu. Ev almak isteyen vatandaşlar bir süredir faiz indirimini bekliyordu. Bankalar, Merkez Bankası'nın 100 baz puan faiz indirimi sonrası harekete geçti. İlk atağı İş Bankası yaptı. İş Banka'sının 6 ay ertelemeli kredi müjdesini duyanlar hemen detaylarını araştırmaya koyuldu. İş bankası aracılığı ile konut kredisi almak isteyenler hem faiz indiriminden yararlanacak hem de isterse ilk 6 ay ödeme yapmayacak. İşte detaylar...
Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından bir ilk yaşandı. Özel bankanın ilk defa konut kredisi paketinde faiz indirimi yapıldı. Ev sahibi olmak için bankalardan konut kredisi çekecek olan vatandaşlar en uygun faiz oranını veren bankaları sıklıkla araştırıyor. Bankalar da haliyle müşteri yakalamak için faiz oranlarını sık sık güncelleyerek birbiriyle yarışıyor. İş Bankası diğer bankaları geride bırakacak büyük bir girişimde bulundu. Banka yeni duyurduğu konut kredisi paketinde hem faiz indirimi hem de ilk taksit ödemesi için 6 ay erteleme hakkı bulunduğunu duyurdu. Bu konut kredisi paketinin detaylarına haberimizde yer verdik.
Faiz indirimi sonrasında İş Bankası da konut kredisi faiz oranını yüzde 1.38 seviyesine çekti. Böylelikle 120 ay vadeli 200 bin lira konut kredisi çekmek isteyen kişilerin aylık taksit tutarları 3 bin 420 TL seviyesine gerilemiş oldu.
FAİZ İNDİRİMLİ 6 AY ERTELEMELİ İŞ BANKASI KONUT KREDİSİ NASIL ALINIR?
İş Bankası konut kredisi başvurusunu tüm İş Bankası şubelerinden gerçekleştirebilirsiniz. Bunun yanı sıra İş Bankası internet sitesi ve İş Bankası mobil şube üzerinden de online olarak başvuruda bulunabilirsiniz.