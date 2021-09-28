Ev almak isteyenlere o bankalardan kredi müjdesi! Faizler bir bir indi: Paranızı şimdi çekin, isterseniz aylarca ödeme yapmayın!

Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından bir ilk yaşandı. Özel bankanın ilk defa konut kredisi paketinde faiz indirimi yapıldı. Ev sahibi olmak için bankalardan konut kredisi çekecek olan vatandaşlar en uygun faiz oranını veren bankaları sıklıkla araştırıyor. Bankalar da haliyle müşteri yakalamak için faiz oranlarını sık sık güncelleyerek birbiriyle yarışıyor. İş Bankası diğer bankaları geride bırakacak büyük bir girişimde bulundu. Banka yeni duyurduğu konut kredisi paketinde hem faiz indirimi hem de ilk taksit ödemesi için 6 ay erteleme hakkı bulunduğunu duyurdu. Bu konut kredisi paketinin detaylarına haberimizde yer verdik.