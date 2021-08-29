Ve sonunda belli oldu! Hesaplara anında 1.750 TL yatacak: Başvuru için son 2 gün kaldı!
Yapı Kredi Bankası doğrultusundan açıklama yapıldı. Banka, emekli maaşını kendi bankasına taşıyan emeklilere 1.750 TL promosyon verileceğini belirtti. Buna göre, emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşıyanlara 1.750 TL'ye varan nakit promosyon verilecek. Söz hususu kampanyaya müracaat amacıyla son 2 gün kaldı. Yapı Kredi doğrultusundan kampanyaya dair detaylar açıklandı. Bankaların SGK ile yaptığı uyuşma kapsamında milyonlarca emekli, maaşlarını anlaştıkları bankadan alma taahhüdü sunarak bankalardan promosyon alabiliyor. Bu dönemde ilk promosyonu 2017 senesinde alan emekliler ikinci promosyonlarını da geride bıraktığımız sene almışlardı. Daha sonra 2018 senesinde alanlar bu sene 2019 senesinde alanlar ise 2022'de ikinci promosyonlarını alacak.
Emekli maaşlarını kendi bankalarına çekmek isteyen bankalar yarışa girdi. Bankaların kampanyaları vatandaşlar tarafından merakla yakından takip ediliyor. Yapı Kredi Bankası, 1.750 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Kimi bankalar hiçbir ek şart olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma şartlarıyla yüksek ödeme yapıyor. 3 banka ödemeyi bin 750 liraya kadar yükseltti. Bazı bankalar, ek mamüller kullanılması ya da birtakım şartlara uyulması durumunda promosyon tutarını artırıyor. Emeklilerin kampanyaların şartlarını detaylıca okuyarak kararını vermesi ehemmiyet taşıyor.
1.750 TL NAKİT PROMOSYON KAMPANYASIYLA İLGİLİ DETAYLAR;
1 Nisan 2021 – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında emekli maaşını üç sene zamanınca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 1.750 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
1.750 TL'ye varan promosyon kampanyası kapsamında promosyon müracaatı işlemleri Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel Internet Şubesi, Müşteri Etkileşim Merkezi ve şubelerimiz aracılığı ile yapılabilir.
Sosyal Emniyet Kurumundan (SGK) aniden çok gelir/aylık ödemesi alınıyor olması durumunda ödenecek promosyon tutarı, şartların sağlandığı tarih itibarıyla, Banka aracılığı ile yatan en son gelir/aylık tutarının toplamı öneme alınarak hesaplamaları yapılır ve tek bir promosyon ödemesi yapılır.