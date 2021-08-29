Ve sonunda belli oldu! Hesaplara anında 1.750 TL yatacak: Başvuru için son 2 gün kaldı!

Emekli maaşlarını kendi bankalarına çekmek isteyen bankalar yarışa girdi. Bankaların kampanyaları vatandaşlar tarafından merakla yakından takip ediliyor. Yapı Kredi Bankası, 1.750 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Kimi bankalar hiçbir ek şart olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma şartlarıyla yüksek ödeme yapıyor. 3 banka ödemeyi bin 750 liraya kadar yükseltti. Bazı bankalar, ek mamüller kullanılması ya da birtakım şartlara uyulması durumunda promosyon tutarını artırıyor. Emeklilerin kampanyaların şartlarını detaylıca okuyarak kararını vermesi ehemmiyet taşıyor.