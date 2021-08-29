Altın fiyatlarının son dakika kalibresi iyice kayacak! Kafaları allak bullak etti ortalık resmen alev alev! Eylül ayında en az...

Afganistan'daki gelişmelerin sonrasında altın fiyatlarında yön yukarıya doğru çevrildi. Altına olan talebin yükselmesi ile eş güdümlü ons altın 1800 dolar düzeyinin üstüne tekrar çıktı. Küresel tedarik sıkıntısının amacıyla bulunduğu ekonomik yavaşlama ve bu durumun istihdam pazarı üzerindeki olumsuz etkisinden bahsedilmesi, delta varyantının ekonomide aksaklığa neden olabileceği vurgusuyla ekonomik gelişmenin dilenen seviyeye gelene kadar ekonominin destekleneceği mesajı verilmesi halindeyse, ABD dolarında değer kaybı yaşanıp ons altın başta olmak üzere değerli maden fiyatlarında artış yaşandığı görülebilir.