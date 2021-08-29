Altın fiyatlarının son dakika kalibresi iyice kayacak! Kafaları allak bullak etti ortalık resmen alev alev! Eylül ayında en az...
Peş peşe açıklamalar geliyor. Altın fiyatı son dakika haberleri sayfamızda. Fed Başkanı Jerome Powell'ın, Jackson Hole'de gerçekleştireceği konuşmada faiz artırımı sinyali ve tahvil alımlarını azaltma mesajı vermesi bekleniyor. Bu beklentilerin gölgesinde ons altın1800 dolar psikolojik direncinin üstüne çıktı. Ons altın gün içerisinde en düşük 1791 dolar, en yüksek 1802 dolar civarını gördü. Saat 08:43 itibariyle 1801 dolar seviyesinden prosedür görüyor. Gram altın fiyatları da güç kazanmaya başladı. Dolar kurunun iç piyasada bir miktar düşüş göstermesine rağmen gram altın yüzde 1'e yakın primle seyrediyor. Saat 08:43 itibariyle gram altın 486 liradan alıcı buluyor.
Afganistan'daki gelişmelerin sonrasında altın fiyatlarında yön yukarıya doğru çevrildi. Altına olan talebin yükselmesi ile eş güdümlü ons altın 1800 dolar düzeyinin üstüne tekrar çıktı. Küresel tedarik sıkıntısının amacıyla bulunduğu ekonomik yavaşlama ve bu durumun istihdam pazarı üzerindeki olumsuz etkisinden bahsedilmesi, delta varyantının ekonomide aksaklığa neden olabileceği vurgusuyla ekonomik gelişmenin dilenen seviyeye gelene kadar ekonominin destekleneceği mesajı verilmesi halindeyse, ABD dolarında değer kaybı yaşanıp ons altın başta olmak üzere değerli maden fiyatlarında artış yaşandığı görülebilir.
GRAM ALTIN DA GÜÇ KAZANDI
Gram altın fiyatları da güç kazanmaya başladı. Dolar kurunun iç piyasada bir miktar düşüş göstermesine rağmen gram altın yüzde 1'e yakın primle seyrediyor. Saat 08:43 itibariyle gram altın 486 liradan alıcı buluyor.
Gram altın gün içinde en düşük 482.5 lira, en yüksek 486.2 lira seviyesini gördü.
GERİLEME GÖRÜLEBİLİR
Powell'ın vereceği mesajlara yönelik olarak varlık alımlarının azaltılması gündeme gelirse ons altında ilk etapta 1759 dolar seviyesine geri çekilme yaşanabileceğini uzmanlar belirtiyor.