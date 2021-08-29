Bu fiyatlar vatandaşı ters köşe yaptı! Ziraat Bankası ve İş Bankası 800 TL taksitle daire satıyor! 1+1 daire ise 40.000 TL’ye satılık!

Ucuz ev sahibi olman isteyen vatandaşlar bütçelerine uygun ev almak için araştırmalar yapıyor. İş Bankası sitesinde yeni gayrimenkul ilanları yayınladı. Birçok ilanın yayınladığı listede Mardin'de 40 bin TL'ye 1+1 daire satıldığı görüldü. Bankadan icralık taşınmaz alabilmek isteyen kişiler, yalnızca öneri verecekleri ihale sürecine dahil olacaklarını düşünseler de gerçekten sürecin her noktasını detayları ile bilmelidirler. Genellikle de değer tayin sürecinin nasıl işlediği ve ilan prosedürlerine hâkim olmaları hangi konut amacıyla öneri vermeleri gerekliliğini, hangi konuttan uzak durmaları gerekliliğini meydana koyacaktır. Hukuka aykırılık noktasında bir ilerleme yaşandığında sürecin içinden çıkmak isteyebilir ya da bu hale dava yolu ile araya girmek edebilir halde olunması elzemdir.