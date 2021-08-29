Bu fiyatlar vatandaşı ters köşe yaptı! Ziraat Bankası ve İş Bankası 800 TL taksitle daire satıyor! 1+1 daire ise 40.000 TL’ye satılık!
Ev fiyatlarının el yaktığı şu günlerde ucuz ev almak her vatandaşın rüyası. Bu anlamda Ziraat Bankası ve İş Bankası bu hayalleri gerçek yapıyor. İş Bankası 40.000 TL'ye ev satarken, Ziraat Bankası ise 800 TL taksitle konut satışı yapıyor. Yapmanız gereken internet sitelerini takip etmeniz. İcradan satılık ev denilince akla ilk haczedilen konutlar gelmektedir. Şu ayrımı gerçekleştirmek gerekir; icradan satılık evler ile bankadan satılık icralık evler aynı şeyi ifade etmeyebilir. İcradan satılık ev bakıyorsanız, bankaların haczettikleri evlerin beraberinde pay bölüşümünde sorun çıktığı amacıyla mirasçıları doğrultusundan satışa çıkarılan evler de akla gelmelidir.
Ucuz ev sahibi olman isteyen vatandaşlar bütçelerine uygun ev almak için araştırmalar yapıyor. İş Bankası sitesinde yeni gayrimenkul ilanları yayınladı. Birçok ilanın yayınladığı listede Mardin'de 40 bin TL'ye 1+1 daire satıldığı görüldü. Bankadan icralık taşınmaz alabilmek isteyen kişiler, yalnızca öneri verecekleri ihale sürecine dahil olacaklarını düşünseler de gerçekten sürecin her noktasını detayları ile bilmelidirler. Genellikle de değer tayin sürecinin nasıl işlediği ve ilan prosedürlerine hâkim olmaları hangi konut amacıyla öneri vermeleri gerekliliğini, hangi konuttan uzak durmaları gerekliliğini meydana koyacaktır. Hukuka aykırılık noktasında bir ilerleme yaşandığında sürecin içinden çıkmak isteyebilir ya da bu hale dava yolu ile araya girmek edebilir halde olunması elzemdir.
Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar ucuz ev almanın yollarını arıyor. İş Bankası gayrimenkul satış listelerinde yeni ilanlar yer aldı. Söz konusu ilanlarda farklı iller için çok sayıda ev satışı yapılacağı öğrenildi. Banka tarafından yayınlanan ilan listesinde listede Mardin'de 40 bin TL'ye 1+1 ev satıldığı görüldü.
Konut Şekil : Daire
İl : Mardin
İlçe : Artuklu
Semt : Savurkapı
Adres : Savurkapı Mahallesi , Yeniyol Caddesi , İletmişler Apartmanı NO:6 D:15 ARTUKLU / MARDİN
Bağımsız Bölüm No : 15
Pafta : 31.32.E.D
Ada : 231
Parsel : 17
Oda Sayısı : 1
Salon Sayısı : 1
Banyo Sayısı : 1
m2 : 69
Krediye Uygunluk : Bilinmiyor
Isınma Tipi : Soba
Kullanım Durumu : Dolu
Tapu Durumu : Kat Mülkiyeti
Bina İnşa Yılı : 1991
Bulunduğu Kat : 4
Yakıt Tipi : Kömür-Odun
Yapı Tipi : Betonarme
Min. Artış : 1.000 TL
Başlangıç Bedeli : 40.000 TL
Teminat Bedeli : 2.000 TL
İlgili Şube Adı : Mardin
Bilgi Telefonu : 0 850 724 98 99