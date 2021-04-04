Ve sonunda belli oldu! Hemen emekli olabilirsiniz! Yıpranma payı ile 45 mesleğe son dakika erken emeklilik geldi
SGK Bağkur SSK erken emeklilik başvuru şartları neler? Kadınlarda ve erkeklerde erken emekli nasıl olunur? Kadınların çalışma hayatında pek çok hakları var. Bunlardan biri de sigortalı kadınların kademeli olarak erken emekli olabilmesi. Peki hangi durumda bu mümkün? Söz konusu yasalarla yapılan düzenlemeler kapsamında tehlikeli ve ağır işlerde çalışanlara yıpranma hakkı ya da başka bir deyişle fiili hizmet süresi zammı veriliyor. Bu hakla beraber 360 güne karşılık olarak 60 gün ile 90 gün çalışanların gün sayısına ilave ediliyor. Maden işçileri için ise işlerinin son derece riskli olması nedeni ile aynı uygulama 180 güne yükseliyor.
Ülkemizde bazı meslekler için erken emeklilik imkanı var. 'Yıpranma' dediğimiz, kanunda 'Fiili Hizmet Süresi Zammı (FHSZ)' diye yer alan bu avantaj, çalışılan sürelere belli oranda gün eklenerek ve işe girişi belli oranda geriye çekerek emeklilik imkanı sağlıyor. İşte yıpranma payı ile 45 mesleğe erken emeklilik haberinin detayları... Bu sigorta kurumlarının amaçları aynı olsa da gerek işleyişlerinden gerek ücretlerinden oldukça aralarında ayrılmaktadır. En çok bilinen sigorta kurumları SSK ve Bağ-Kur' dur bu iki sigorta kurumları kişinin emekli olabilmesi için oldukça çok imkan sağlar ve kişi adına geleceğe yatırım yapar.