PTT ve ATM'den başvuru ile birlikte 600 TL anında alabilirsiniz!
Devlet tarafından verilmekte olan birçok destek bulunmaktadır. destekler belirli konularda vatandaşları teşvik etmek gerekçesiyle veya direk olarak vatandaşlara yardım için uygulanmaktadır. Yardım; Annenin ilk çocuğunun olması durumunda 300 TL şeklinde ödenmektedir. Annenin ikinci çocuğunun olması durumunda 400 TL şeklinde ödenmektedir.
Türkiye'de Aile, çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kadınlara yönelik çok fazla sayıda sosyal destek verilmektedir. Bakanlıkça belirtilen kriterleri taşıyan bayanlar bu sosyal destekleri almaya hak kazanırlar. Bu yardımlardan birisi de çocuk yardımı olarak bilmekte olduğumuz yardımdır.
Bu yardımlardan birisi de çocuk yardımı olarak bilmekte olduğumuz yardımdır. Yardım;
-Annenin ilk çocuğunun olması durumunda 300 TL şeklinde ödenmektedir
-Annenin ikinci çocuğunun olması durumunda 400 TL şeklinde ödenmektedir
-Annenin üçüncü çocuğunun olması durumunda 600 TL şeklinde ödenmektedir
-3 çocuktan sonra olan her çocuk için 600 TL yardım sağlanmaktadır.
Yardım Periyodik Olarak mı Yapılıyor?
Yardım Periyodik olarak yapılmamaktadır. Yapılacak olan yardım tek seferlik olarak sağlanmaktadır. Ayrıca yardımdan canlı doğum yapan anneler faydalanabilir. Bunun dışında başvuru yapılması da mümkün olmayacaktır.
Hayır, Doğum Yardımı bilindiği üzere canlı doğumlar için olmaktadır. Böylece canlı doğum yapmanız ve ilgili nüfus müdürlüğünde Kimlik Paylaşım Sisteminde bilindiği üzere kayıt işleminin tamamlanmasının akabinde başvuru yapabilirsiniz.
Ödeme anneye yapılmaktadır. Doğum esnasında yaşanacak bir sıkıntı sonucu annenin vefa etmesi durumunda bu ödemenin baba tarafından alınması mümkün olacaktır. Ayrıca yardımın alınması için anne ve babanın Türk vatandaşı olması gerekmektedir.
DOĞUM YARDIMI NEDİR?
Doğum Yardımı tek seferlik bir yardımdır. 15.05.2015 tarihi sonrasında doğan/doğacak her bir çocuk için bir kereye mahsus ödeme yapılacaktır. Doğum Yardımı başvurusu, hesaplaması ve ödemesi, anne ve babanın her ikisinin sağ ve Türk vatandaşı/Mavi kartlı olması halinde anne üzerinden yapılır. Annenin Türk vatandaşı/Mavi kartlı olmaması veya annenin vefat etmiş olması halinde söz konusu işlemler Türk vatandaşı/Mavi kartlı olan baba üzerinden yapılır.