Nakit para ihtiyacı olanlar dikkat! 3 ay ödemesiz, 3 ayda bir eşit taksitli...

Nakit para ihtiyacı olanlar dikkat! 3 ay ödemesiz, 3 ayda bir eşit taksitli... Vakıfbank'tan geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada, ilgili kampanyanın düşük faiz oranları, esnek ödeme seçenekleriyle özel sektör, kamu personeli ve emekliler için başvurularının alınmaya devam edildiği, ilgili kredi kampanyasına cep telefonuyla da başvuru yapılabileceği kaydedildi.

04.04.2021 09:01 - Son Güncelleme: 11.04.2021 10:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





