Ve sonunda belli oldu! Hem ATM hem PTT hem de SGK ödeme sağlıyor! O gelişme ile işler oldukça kolaylaştı

Doğum parası vatandaşların en fazla faydalandıkları ödemelerin başında geliyor. 2021 yılında da ödenmeye devam edecek doğum parası ödemeleri için başvuru yapacak vatandaşlar için hem şartları hem ödeme sorgulama detaylarını aktarıyoruz. Kadın sigortalılar doğum yapması durumunda doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra da 8 hafta olmak üzere doğum parası, rapor parası alma hakkına sahiptir. Doğum yapan kadının rapor parası almasında da yine 90 günlük prim şartı aranmaktadır.