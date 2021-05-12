Ve sonunda belli oldu! Hem ATM hem PTT hem de SGK ödeme sağlıyor! O gelişme ile işler oldukça kolaylaştı
O gelişme ile işler oldukça kolaylaştı. Hem ATM hem PTT hem de SGK ödeme sağlıyor! Doğum parası 2021 senesi müracaatları SGK üzerinden yapılmakta. Devlet tarafından annelere sağlanan dayanaklardan birisi de doğum parası ödemesi. Peki doğum parası ödemesi nedir? Kimler doğum parası ödemesi alır? Doğum parası ödemesi müracaat koşulları nelerdir? Doğum parası yardımı koşulsuz olarak her anneye sağlanan destek ödemelerinden olup çocuk sayısına göre değişir. Doğum parası ödemesinde, çocuğun doğduğu tarih önemli olurken annelerin alacakları ödemeler çocuk sayısına göre değişiyor.
Doğum parası vatandaşların en fazla faydalandıkları ödemelerin başında geliyor. 2021 yılında da ödenmeye devam edecek doğum parası ödemeleri için başvuru yapacak vatandaşlar için hem şartları hem ödeme sorgulama detaylarını aktarıyoruz. Kadın sigortalılar doğum yapması durumunda doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra da 8 hafta olmak üzere doğum parası, rapor parası alma hakkına sahiptir. Doğum yapan kadının rapor parası almasında da yine 90 günlük prim şartı aranmaktadır.
2021 YILI DOĞUM PARASI ÖDEMELERİ, ŞARTLAR VE TÜM BİLİNMESİ GEREKENLER
2021 Doğum parası ödemeleri çalışan annelerin, doğum öncesinde ve sonrasında kullanacakları izin süreci için ödenmektedir. Bu kapsamda annelerin çalıştıkları kurumların SGK'nın altyapı bilgisine ulaşmış olması gerekiyor. Hamine olan bir anne doğum izni sürecine çıkmadan önce SGK ile işyeri arasında bir yazışma süreci başlar.
Bu süreçte hamile olan anne adayının durumu, izin sürecine dair detaylar SGK'ya iletilir. Yazışmaların tamamlanması ve onay gelmesi ile kişilerin doğum parası alması mümkün hale gelir. Bu dönemde bilinmesi gereken en önemli detay, doğum parası ödemeleri için SGK ile başvuru sürecine işyeri yani işveren girer. Süreci işyeri yönetir.