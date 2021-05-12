1999-2002- 2008 öncesi ve 2008 sonrası sigorta girişi olanlar... Erken emekli olmak isteyenler için iyi haber geldi!
Erken emekli olmak çalışma hayatına devam eden herkesin en büyük hayalleri arasında yer alıyor. Normal koşullarda vatandaşların emeklilik maaşı alabilmesi için belirlenen şartlara uygun olması gerekir. Bu şartlar arasında sigortalılık süresi, kişinin yaşı ve prim ödemeleri yer alıyor. 1999 – 2002, 2002 – 2008 ve 2008 sonrası tarihleri ile çalışma hayatına başlayanlar için farklı şartlar geçerli olacak. Erken emeklilik, emeklilik şartlarını normalden daha erken sürede elde etmeye denilmektedir. Erken emekli olabilmenin de bazı şartları ve kuralları bulunmaktadır. Erken emeklilikte sigortalı olarak çalışan kadınlar doğum sonrası iki yıllık sürelerini borçlanabilirler. Doğum borçlanmasının yanı sıra askerlik borçlanması da yine bilinen erken emeklilik şartlarından birisidir.
Erken emekli olmak çalışma hayatına devam eden herkesin en büyük hayalleri arasında yer alıyor. 1999 tarihinden daha önce sigorta girişi olanlar 3600 günden emekli olmak için hangi şartları yerine getirmesi gerektiğini araştırıyor. 8 Eylül 1999 ve daha öncesinde sigorta girişi olan vatandaşlarda yaş şartlarına bakılmaksızın sigortalı çalışma ve prim gün ödeme durumları gözler önüne alınıyordu. Kanuna göre 20 ila 25 yıl arasında çalışma hayatına devam eden vatandaşlar 5000 ila 5975 prim gün ödemesi ile emeklilik haklarının sahibi olabiliyordu.
1999 öncesi emeklilik şartları…
8 Eylül 1999 ve daha öncesinde sigorta girişi olan vatandaşlarda yaş şartlarına bakılmaksızın sigortalı çalışma ve prim gün ödeme durumları gözler önüne alınıyordu. Kanuna göre 20 ila 25 yıl arasında çalışma hayatına devam eden vatandaşlar 5000 ila 5975 prim gün ödemesi ile emeklilik haklarının sahibi olabiliyordu.
EYT yasasından sonra düzenleme…
Emeklilikte yaşa takılanlar olarak da bilinen EYT yasası geldiği andan beri milyonlarca vatandaş oldu. 25 yıl sigortalı çalışma süresi kadar birçok şeye artış gelmesi insanların yaş şartlarına takılarak emekli olamamasına neden oldu. Bu durum karşısında vatandaşlar uzun zamandır hükümet kanadından EYT yasası gelsin diye bir hamle bekliyor.
Erken emeklilik fırsatları
Çalışmaya ara vermeyenler için 3600 prim gün ödemesi
3600 prim gün ödemesi ve 15 yıl sigortalı çalışma sürelerini dolduranlara emeklilik hakları verilecektir.
Emekli sandığı, Bağkur ve SSK kapsamında vatandaşlara emekli olma fırsatları 3600 prim gün ödemesi ve 15 yıl sigortalı çalışma şartları ile verilecektir.
49 yaşa erken emeklilik var mı?
Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ilk sigorta bildirim tarihi 6 Mayıs 1986 tarihi olan bir SSK'lının emekli olabilmesi için 25 yıl sigortalılık süresi ve 5300 gün prim ödeme ile 49 yaş şartına tabi tutulduğu bilinmektedir. Bu tarihte ilk sigortalılığı başlayan çalışanların SGK'ya bildirilen prim ödemesi ile yaş şartını tamamlaması halinde istediği zaman emekliliğe ayrılma hakkı bulunmaktadır.