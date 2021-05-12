1999-2002- 2008 öncesi ve 2008 sonrası sigorta girişi olanlar... Erken emekli olmak isteyenler için iyi haber geldi!

Erken emekli olmak çalışma hayatına devam eden herkesin en büyük hayalleri arasında yer alıyor. Normal koşullarda vatandaşların emeklilik maaşı alabilmesi için belirlenen şartlara uygun olması gerekir. Bu şartlar arasında sigortalılık süresi, kişinin yaşı ve prim ödemeleri yer alıyor. 1999 – 2002, 2002 – 2008 ve 2008 sonrası tarihleri ile çalışma hayatına başlayanlar için farklı şartlar geçerli olacak. Erken emeklilik, emeklilik şartlarını normalden daha erken sürede elde etmeye denilmektedir. Erken emekli olabilmenin de bazı şartları ve kuralları bulunmaktadır. Erken emeklilikte sigortalı olarak çalışan kadınlar doğum sonrası iki yıllık sürelerini borçlanabilirler. Doğum borçlanmasının yanı sıra askerlik borçlanması da yine bilinen erken emeklilik şartlarından birisidir.

12.05.2021 12:56 - Son Güncelleme: 12.05.2021 12:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





