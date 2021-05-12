RAMAZAN İMSAKİYE
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Kredi ve kredi kartı borcu olanlara son dakika büyük uyarı geldi! Herkesi ilgilendiriyor, banka hesabı olanlar...

Peş peşe açıklandı! Herkesi ilgilendiriyor, banka hesabı olanlar... Varlık Yönetim Şirketleri Derneği Başkanı Sezin Ünlüdoğan'ın verdiği bilgiye göre; bu alacaklarla ilgili toplam borçlu sayısı 2 milyon 156 bin. Varlık yönetim şirketleri gecikmiş alacaklar karşılığında şimdiye kadar bankalara 5.3 milyar lira kaynak aktarmış durumda. Bankalar kredi ve kredi kartı alacaklarını belli bir tutar karşılığında ihaleyle varlık yönetim şirketlerine devredince muhatap 'varlık yönetim şirketleri' oluyor.

12.05.2021 10:32 - Son Güncelleme: 12.05.2021 10:32
Kredi ve kredi kartı borcu olanlara son dakika büyük uyarı geldi! Herkesi ilgilendiriyor, banka hesabı olanlar...

Bankalara ödenemeyen kredi ve kart borçları 2-3 yıl sonra varlık yönetim şirketlerine devrediliyor (satılıyor). Mayıs itibarıyla bu şirketlere devredilen tahsili gecikmiş alacak tutarı 62.7 milyar lira. Bunun 30.8 milyarı bireysel, 31.9 milyarı ise ticari kredilerden oluşuyor. Varlık Yönetimi'ni, "müşterilerin finansal varlıklarına daha fazla değer kazandırmak için verilen bankacılık ve yatırım hizmetleri" olarak tanımlıyoruz. Bu hizmetlerle yatırımların değerlendirilmesi ise, müşterilerin risk ve getiri beklentileri göz önünde bulundurularak, sabit getirili yatırım araçları, hisse senetleri, türev ürünler, yatırım fonları gibi alternatif yatırım ürünleri ile gerçekleştirilmektedir.

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Kredi ve kredi kartı borcu olanlara son dakika büyük uyarı geldi! Herkesi ilgilendiriyor, banka hesabı olanlar...

SATIŞTA ARTIŞ

Sezin Ünlüdoğan, yeni ekonomik reform paketi içinde sektörün konumlanması ve danışmanlık şirketi PwC'nin hazırladığı raporun sonuçlarının paylaşıldığı toplantıda, şunları söyledi:

Kredi ve kredi kartı borcu olanlara son dakika büyük uyarı geldi! Herkesi ilgilendiriyor, banka hesabı olanlar...

"2019'da 13 milyar lira seviyesinde olan tahsili gecikmiş alacak satışı, geçen yıl 990 milyon liraya kadar düştü. 2021 başında yeniden hızlandı ve ilk çeyrek (ocak-mart) itibarıyla geçen yıl yapılan satış seviyesini yakaladık. Yılsonunda 11-12 milyar liraya çıkmasını bekliyoruz."

Kredi ve kredi kartı borcu olanlara son dakika büyük uyarı geldi! Herkesi ilgilendiriyor, banka hesabı olanlar...

MUHATAP ŞİRKETLER

Varlık yönetim şirketleri gecikmiş alacaklar karşılığında şimdiye kadar bankalara 5.3 milyar lira kaynak aktarmış durumda. Bankalar kredi ve kredi kartı alacaklarını belli bir tutar karşılığında ihaleyle varlık yönetim şirketlerine devredince muhatap 'varlık yönetim şirketleri' oluyor.

Kredi ve kredi kartı borcu olanlara son dakika büyük uyarı geldi! Herkesi ilgilendiriyor, banka hesabı olanlar...

Varlık yönetim şirketleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) aldıkları lisansla ve yine BDDK denetiminde faaliyet gösteriyor.