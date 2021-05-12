Kredi ve kredi kartı borcu olanlara son dakika büyük uyarı geldi! Herkesi ilgilendiriyor, banka hesabı olanlar...
Peş peşe açıklandı! Herkesi ilgilendiriyor, banka hesabı olanlar... Varlık Yönetim Şirketleri Derneği Başkanı Sezin Ünlüdoğan'ın verdiği bilgiye göre; bu alacaklarla ilgili toplam borçlu sayısı 2 milyon 156 bin. Varlık yönetim şirketleri gecikmiş alacaklar karşılığında şimdiye kadar bankalara 5.3 milyar lira kaynak aktarmış durumda. Bankalar kredi ve kredi kartı alacaklarını belli bir tutar karşılığında ihaleyle varlık yönetim şirketlerine devredince muhatap 'varlık yönetim şirketleri' oluyor.
Bankalara ödenemeyen kredi ve kart borçları 2-3 yıl sonra varlık yönetim şirketlerine devrediliyor (satılıyor). Mayıs itibarıyla bu şirketlere devredilen tahsili gecikmiş alacak tutarı 62.7 milyar lira. Bunun 30.8 milyarı bireysel, 31.9 milyarı ise ticari kredilerden oluşuyor. Varlık Yönetimi'ni, "müşterilerin finansal varlıklarına daha fazla değer kazandırmak için verilen bankacılık ve yatırım hizmetleri" olarak tanımlıyoruz. Bu hizmetlerle yatırımların değerlendirilmesi ise, müşterilerin risk ve getiri beklentileri göz önünde bulundurularak, sabit getirili yatırım araçları, hisse senetleri, türev ürünler, yatırım fonları gibi alternatif yatırım ürünleri ile gerçekleştirilmektedir.
MUHATAP ŞİRKETLER
Varlık yönetim şirketleri gecikmiş alacaklar karşılığında şimdiye kadar bankalara 5.3 milyar lira kaynak aktarmış durumda. Bankalar kredi ve kredi kartı alacaklarını belli bir tutar karşılığında ihaleyle varlık yönetim şirketlerine devredince muhatap 'varlık yönetim şirketleri' oluyor.