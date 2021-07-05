Ve sonunda belli oldu! Devletten ailelere Kurban Bayramı öncesi para yardımı: e-Devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz!

Türkiye'de corona virüsü ilk kez 11 Mart 2020 yılında tespit edildi. Bu tarihten sonra devlet vatandaşlara detaylı destek ödemeleri yaptı. 2020 yılında bin TL olarak 'Pandemi Sosyal Destek' yardımı yapıldı. Hem de bu yıl Ramazan Bayramı evveli bin 100 TL olarak destek ödemesine başvurular kabul edildi. Bu amaçla devlet doğrultusundan ailelere Kurban Bayramı evveli para yardımı yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.