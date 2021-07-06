Yüzde 8 zam ne kadar yapar? SSK-SGK emeklisine yüzde kaç zam geldi? Memur ve emekli zammı nasıl hesaplanır? ZAM ORANI NETLEŞTİ!

ZAM ORANI NETLEŞTİ! Peş peşe belli oldu! Memur ve emekliler sabahın ilk dakikalarından itibaren maaşlarına yapılacak zam tutarına odaklanmıştı. Tabii evvel de birtakım tahminler ve ipuçları meydana çıkıyor. Her ay Ocak Ayı ve Temmuz ayında zamlı maaşları belli olan memurlar senenin altı ayının enflasyon tutarlarının netlik kazanmasıyla eş güdümlü maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak etmeye başladı. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) doğrultusundan açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon oranlarıyla Temmuz zammı belli oldu. Peki, yüzde 8 zam ne kadar yapar? SSK-SGK emeklisine yüzde kaç zam geldi? Memur zam zam nasıl hesaplanır?

06.07.2021 08:07 - Son Güncelleme: 06.07.2021 08:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





