Yüzde 8 zam ne kadar yapar? SSK-SGK emeklisine yüzde kaç zam geldi? Memur ve emekli zammı nasıl hesaplanır? ZAM ORANI NETLEŞTİ!
ZAM ORANI NETLEŞTİ! Peş peşe belli oldu! Memur ve emekliler sabahın ilk dakikalarından itibaren maaşlarına yapılacak zam tutarına odaklanmıştı. Tabii evvel de birtakım tahminler ve ipuçları meydana çıkıyor. Her ay Ocak Ayı ve Temmuz ayında zamlı maaşları belli olan memurlar senenin altı ayının enflasyon tutarlarının netlik kazanmasıyla eş güdümlü maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak etmeye başladı. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) doğrultusundan açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon oranlarıyla Temmuz zammı belli oldu. Peki, yüzde 8 zam ne kadar yapar? SSK-SGK emeklisine yüzde kaç zam geldi? Memur zam zam nasıl hesaplanır?
Milyonlarca emekli ve memur günün ilk saatlerinde maaşlarına yapılacak olan zam tutarı heyecanla bekliyordu. Bilindiği üzere her sene Ocak Ayı ve Temmuz aylarında olmak üzere maaşlara zam gerçekleşiyor ve 6 aylık enflasyon rakamları tutarın belirlenmesinde mühim bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Milyonlarca emekli ve memurun zamlı maaşları bugün belli oldu. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) doğrultusunda açıklanan Haziran ayı enflasyon oranlarıyla Temmuz zammı netlik kazandı. Peki, yüzde 8 zam ne kadar yapar? SSK-SGK emeklisine yüzde kaç zam geldi? Memur zam zam nasıl hesaplanır?
ZAMLI EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam tutarı bugün saat 10.00'da açıklanan olan enflasyon oranlarıyla netlik kazandı.
Bağkur esnaf emeklisinin en düşük maaşı 2350 liraya çıktı. En düşük tarım emeklisi maaşı 1867 lira oldu. 2000 öncesi SSK'lı emekli 2625 liraya yükseldi.
EMEKLİ OLUNCA NE KADAR MAAŞ ALIRIM?
SGK'nın internet sayfasında bulunan 'Emekli Maaşı Hesaplama' robotuyla emeklilik maaşları öncesinden tahmin edilebiliyor. Kişilerin SSK maaş sorgulama işlemleri için uygulama formunu doldurması gerekecektir. TC kimlik numarası, SSK sicil numarası, baba adı, nüfus il, doğum tarihi gibi bilgilerin talep edildiği bu formu eksiksiz dolduran vatandaşlar, emeklilikte ne kadar maaş alabileceklerini hesaplayabilirler.
EMEKLİ MAAŞI NEYE GÖRE HESAPLANIR?
Emekli maaşınız çalıştığınız süre, ödediğiniz prim miktarı gibi pek çok spesifik kritere göre hesaplanmakta. Uzun süre çalışan ve yüksek prim ödeyen sigortalıların görece daha fazla maaş aldığını gözlemlemekteyiz. Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon farkına göre yılda iki kez zamlanan emekli maaşları hak sahibinin istediği herhangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.
4A Emekli Maaşı Hesaplama İşlemi Nasıl Yapılmaktadır?
4A emekli aylığı hesaplama işlemi şu şekilde yapılmaktadır:
4A emekli maaşı hesaplaması E- SGK sistemi üzerinden yapılabilmektedir.
E- SGK emekli maaşı sorgulama sayfası https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/servlet adresidir. Bu adres üzerinden emekli maaşı sorgulama işlemi yapılabilmektedir.