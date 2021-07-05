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BES’te yeni dönem 1 Temmuz’da başladı! Emeklilik yatırım fonları alınıp satılabilecek! İşte 10 soruda BES!

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yapılan flaş düzenlemeler 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdi. Buna göre, emeklilik yatırım fonları merkezi bir platform olan Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS) üzerinden alınıp satılabilecek. İşte 10 soruda yeni BES sistemi

05.07.2021 08:53 - Son Güncelleme: 05.07.2021 08:53
BES’te yeni dönem 1 Temmuz’da başladı! Emeklilik yatırım fonları alınıp satılabilecek! İşte 10 soruda BES!

Yeni düzenleme ile emeklilik yatırım fonları merkezi bir platform olan Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS) üzerinden alınıp satılabilecek. Böylece BES katılımcıları, birikimin bir kısmını veya tamamını BEFAS'ta işlem gören fona veya fonlara yönlendirilebilecek.

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BES’te yeni dönem 1 Temmuz’da başladı! Emeklilik yatırım fonları alınıp satılabilecek! İşte 10 soruda BES!

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın yazısı:
Bu sayede de BES katılımcıları, tüm BES şirketlerinin fonlarını alıp satabilecek, kendi portföylerine ekleyebilecek. 1 Temmuz itibarıyla de emeklilik fonlarının, BES katılımcıları tarafından alım satımı başladı. Peki, katılımcılar, emeklilik fonlarını nasıl alıp satacak, yeni sistem nasıl işleyecek?

BES’te yeni dönem 1 Temmuz’da başladı! Emeklilik yatırım fonları alınıp satılabilecek! İşte 10 soruda BES!

1. Emeklilik fonlarının ortak platformda satılması ne demek?
Bugüne kadar bireysel emeklilik sistemindeki kişiler, hangi şirketten BES sözleşmesi yaptırmışsa o şirketin sunduğu emeklilik planlarının içindeki, o şirketin emeklilik fonlarında, birikimlerini değerlendirebiliyordu.

BES’te yeni dönem 1 Temmuz’da başladı! Emeklilik yatırım fonları alınıp satılabilecek! İşte 10 soruda BES!

Yeni değişiklikle; katılımcılar, birikimlerini, sisteme girdiği şirketin dışında diğer emeklilik şirketlerinin emeklilik fonlarında değerlendirebilecek. Başka emeklilik şirketlerinin emeklilik fonlarını alıp satabilecekler. Şöyle ki; yatırımcılar nasıl ki, herhangi bir bankanın mobil sistemi üzerinden başka şirketlerin fonlarını alıp satabiliyorlarsa, aynı uygulama BES için de başladı.

BES’te yeni dönem 1 Temmuz’da başladı! Emeklilik yatırım fonları alınıp satılabilecek! İşte 10 soruda BES!

2. Başka şirketin emeklilik fonunun alınıp satılmasının faydası ne olacak?
Sistemdeki katılımcılar, emeklilik şirketinden memnun değilse emeklilik şirketini değiştirebiliyor. Katılımcı kendi emeklilik şirketinden ve şirketin verdiği hizmetlerden memnun olabilir, ancak bir başka emeklilik şirketinin de getirisi yüksek bir fonu olabilir. İşte katılımcı, o şirketin, o fonuna yatırım yapabilecek.