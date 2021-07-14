Ve sonunda belli oldu! Başvuranlara anında 2862 TL ödeme fırsatı: 30 gün içinde başvuru şartı…

Her ay düzenli olarak 2862 TL ödeme olacak. Müracaat edenler için en az 6 ay süresince devam edecek ödemeler için ilk 30 gün içerisinde İŞKUR üzerinden müracaatların yapılması gerekiyor. Şayet bu süreç geçerse verilecek ödemeler daha az oluyor. En düşük işsizlik ücretleri şu an 1431 TL olarak ödenirken azami olarak da 2862 TL olarak veriliyor. İşten çıktıktan sonraki 30 günlük süreç içerisinde müracaat yapma koşulu sunuluyor. Çalıştığınız sigortalı işinizden, atıldıysanız ya da sizin isteğiniz dışında ayrıldıysanız, İŞKUR tarafından işsizlik aylığı bağlanır. İşsizlik ödeneği verilmesinin esas sebebi, çalışanın işinden ayrıldıktan sonra, başka bir iş bulana kadar geçen sürede maddi ihtiyaçlarını tamamlamasıdır.

14.07.2021 11:34 - Son Güncelleme: 14.07.2021 12:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





