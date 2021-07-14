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Asgari ücretliye bayramda 518 TL ödeme! İlave ücret geliyor! Maaş yükseldikçe artıyor!

Kurban Bayramı için getirilen 9 günlük izin hakkının ardından, özel sektör çalışanları da haklarını araştırmaya başladı. Getirilen 9 günlük tatilde kamu ve özel sektör çalışanları açısından farklılık bulunuyor. İdari izin sayılan günlerde özel sektör çalışanının herhangi bir izin hakkı olmayacak. Ancak özel sektör çalışanlarına, çalıştıkları gün için mesai ödemesi yapılacak. Peki; mesai ödenecek günler hangileri? Çalışan işçiler ne kadar mesai alacak! İşte maaşa göre ödeme miktarları!

14.07.2021 10:30 - Son Güncelleme: 14.07.2021 10:31
Asgari ücretliye bayramda 518 TL ödeme! İlave ücret geliyor! Maaş yükseldikçe artıyor!

Kurban Bayramı'nda vatandaşlar tatil hazırlıklarını yapıyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinden özel sektör çalışanları faydalanamayacak. Resmi tatil ve bayramlarda çalışmak isteyen vatandaşlara müjdeli haber! Asgari ücretli bir işçi, bayramda çalışarak 518 TL ikramiye alabilecek. Çalışan işçilere izin yerine paralarının ödenmesi gerekiyor. Bayramda çalışanlar fazladan yevmiye alırken, eğer bir de fazla mesai yapmışlarsa yani haftalık çalışma süresi 45 saati geçerse bu kez ayrıca fazla çalışma ücreti daha alıyorlar.

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Asgari ücretliye bayramda 518 TL ödeme! İlave ücret geliyor! Maaş yükseldikçe artıyor!

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile Kurban Bayramı'nda bazı sektörlerde işçiler görevlerinin başında olacak. Bu günlerde çalışan işçilere 5.5 günlük süre için ek ücret imkanı doğacak.

Asgari ücretliye bayramda 518 TL ödeme! İlave ücret geliyor! Maaş yükseldikçe artıyor!

Resmi tatil ve bayramlarda çalışılmıyor. Çalışmayan işçiler maaşlarını tam alıyor. Bu günlerde çalışan işçilere ise her gün için ayrıca bir günlük ücret ödenmesi gerekiyor.

Asgari ücretliye bayramda 518 TL ödeme! İlave ücret geliyor! Maaş yükseldikçe artıyor!

Örneğin; maaşı 3 bin lira olan bir işçinin günlük ücreti 100 lira olarak hesaplanıyor. Bu işçiye resmi tatil ve bayramda çalıştığı her gün için 100 liraya ilaveten, ayrıca 100 lira ödeniyor.

Asgari ücretliye bayramda 518 TL ödeme! İlave ücret geliyor! Maaş yükseldikçe artıyor!

Bayramlarda yapılan çalışmaların ücreti nakit olarak ödeniyor. Bu çalışmalar yerine izin kullandırma gibi bir uygulama mevzuata aykırı kabul ediliyor.