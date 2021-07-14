Asgari ücretliye bayramda 518 TL ödeme! İlave ücret geliyor! Maaş yükseldikçe artıyor!

Kurban Bayramı'nda vatandaşlar tatil hazırlıklarını yapıyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinden özel sektör çalışanları faydalanamayacak. Resmi tatil ve bayramlarda çalışmak isteyen vatandaşlara müjdeli haber! Asgari ücretli bir işçi, bayramda çalışarak 518 TL ikramiye alabilecek. Çalışan işçilere izin yerine paralarının ödenmesi gerekiyor. Bayramda çalışanlar fazladan yevmiye alırken, eğer bir de fazla mesai yapmışlarsa yani haftalık çalışma süresi 45 saati geçerse bu kez ayrıca fazla çalışma ücreti daha alıyorlar.