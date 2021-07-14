Asgari ücretliye bayramda 518 TL ödeme! İlave ücret geliyor! Maaş yükseldikçe artıyor!
Kurban Bayramı için getirilen 9 günlük izin hakkının ardından, özel sektör çalışanları da haklarını araştırmaya başladı. Getirilen 9 günlük tatilde kamu ve özel sektör çalışanları açısından farklılık bulunuyor. İdari izin sayılan günlerde özel sektör çalışanının herhangi bir izin hakkı olmayacak. Ancak özel sektör çalışanlarına, çalıştıkları gün için mesai ödemesi yapılacak. Peki; mesai ödenecek günler hangileri? Çalışan işçiler ne kadar mesai alacak! İşte maaşa göre ödeme miktarları!
Kurban Bayramı'nda vatandaşlar tatil hazırlıklarını yapıyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinden özel sektör çalışanları faydalanamayacak. Resmi tatil ve bayramlarda çalışmak isteyen vatandaşlara müjdeli haber! Asgari ücretli bir işçi, bayramda çalışarak 518 TL ikramiye alabilecek. Çalışan işçilere izin yerine paralarının ödenmesi gerekiyor. Bayramda çalışanlar fazladan yevmiye alırken, eğer bir de fazla mesai yapmışlarsa yani haftalık çalışma süresi 45 saati geçerse bu kez ayrıca fazla çalışma ücreti daha alıyorlar.