3.700 - 4.100 gün ile emeklilik fırsatı! Şartlar değişti! Emekli olmak isteyenler dikkat!
Emekli olmak isteyen vatandaşlar gün ve prim sayısı hakkında araştırma yapıyor. Uzun yıllar boyunca çalışma hayatında yer alan vatandaşlar, erken emekli olma fırsatını sorguluyor. Vatandaşlarımızın erken tarihte emekli olabilmesi için birçok şart bulunuyor. 4/A'lı çalışanlar belirli engellilik oranı ve ilk kez sigortalı oldukları tarihe göre daha az sürede emekli olabiliyor. Engel durumuna göre; 3.700 ve 4.100 gün ile emeklilik fırsatı sağlanıyor.
İş hayatında uzun yıllar boyunca yer alan çalışanların kurduğu en büyük hayallerden birisi emeklilik olmaktadır. Emekli olarak dinlenerek çalışma yıllarının karşılığını almak isteyenler için erken emeklilik fırsatı da bulunuyor. Kişilerin çalışma süresi, yaş, cinsiyet ve engel durumlarına göre erken emeklilik şansı veriliyor. Engelli vatandaşlarımızın emekliliklerindeki en büyük etken olan engellilik oranına ilişkin detaylı bilgiler haberimizde!