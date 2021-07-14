3.700 - 4.100 gün ile emeklilik fırsatı! Şartlar değişti! Emekli olmak isteyenler dikkat!

Emekli olmak isteyen vatandaşlar gün ve prim sayısı hakkında araştırma yapıyor. Uzun yıllar boyunca çalışma hayatında yer alan vatandaşlar, erken emekli olma fırsatını sorguluyor. Vatandaşlarımızın erken tarihte emekli olabilmesi için birçok şart bulunuyor. 4/A'lı çalışanlar belirli engellilik oranı ve ilk kez sigortalı oldukları tarihe göre daha az sürede emekli olabiliyor. Engel durumuna göre; 3.700 ve 4.100 gün ile emeklilik fırsatı sağlanıyor.

14.07.2021 12:04 - Son Güncelleme: 14.07.2021 12:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





