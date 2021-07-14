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3.700 - 4.100 gün ile emeklilik fırsatı! Şartlar değişti! Emekli olmak isteyenler dikkat!

Emekli olmak isteyen vatandaşlar gün ve prim sayısı hakkında araştırma yapıyor. Uzun yıllar boyunca çalışma hayatında yer alan vatandaşlar, erken emekli olma fırsatını sorguluyor. Vatandaşlarımızın erken tarihte emekli olabilmesi için birçok şart bulunuyor. 4/A'lı çalışanlar belirli engellilik oranı ve ilk kez sigortalı oldukları tarihe göre daha az sürede emekli olabiliyor. Engel durumuna göre; 3.700 ve 4.100 gün ile emeklilik fırsatı sağlanıyor.

14.07.2021 12:04 - Son Güncelleme: 14.07.2021 12:04
3.700 - 4.100 gün ile emeklilik fırsatı! Şartlar değişti! Emekli olmak isteyenler dikkat!

İş hayatında uzun yıllar boyunca yer alan çalışanların kurduğu en büyük hayallerden birisi emeklilik olmaktadır. Emekli olarak dinlenerek çalışma yıllarının karşılığını almak isteyenler için erken emeklilik fırsatı da bulunuyor. Kişilerin çalışma süresi, yaş, cinsiyet ve engel durumlarına göre erken emeklilik şansı veriliyor. Engelli vatandaşlarımızın emekliliklerindeki en büyük etken olan engellilik oranına ilişkin detaylı bilgiler haberimizde!

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3.700 - 4.100 gün ile emeklilik fırsatı! Şartlar değişti! Emekli olmak isteyenler dikkat!

Diğer sigortalılardan farklı olarak engelliler yaş şartına tabii değil. Engelli vatandaşların emeklilik için ilk olarak engellilik oranlarının tespit edilmesi gerekiyor.

3.700 - 4.100 gün ile emeklilik fırsatı! Şartlar değişti! Emekli olmak isteyenler dikkat!

Bu oran engellilerin emekliliğinde kritik noktadır. Engellilik oranına göre emeklilik koşulları farklılık göstermektedir.

3.700 - 4.100 gün ile emeklilik fırsatı! Şartlar değişti! Emekli olmak isteyenler dikkat!

Engellilerden bir işverene bağlı olarak çalışanlar, yani 4/a'lılar, engellilik oranı ve ilk kez sigortalı oldukları tarihe göre emeklilikte farklı koşullara tabidirler.

3.700 - 4.100 gün ile emeklilik fırsatı! Şartlar değişti! Emekli olmak isteyenler dikkat!

İlk kez 1 Ekim 2008 ve sonrasında sigortalı olan engelliler, SGK'dan alacakları sevk ile yetkili hastanelerden aldıkları sağlık raporları uyarınca çalışma gücündeki kayıp oranına göre emekli olurlar. Buna göre; sağlık kurulu raporuna göre çalışma gücü kaybı;