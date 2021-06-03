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Ve son dakika belli oldu! Borcunuz varsa dert etmeyin! O borçlar siliniyor! 6, 9, 12 ve 18 aylık taksitler...

Son dakika haberleri... 6, 9, 12 ve 18 aylık taksit müjdesi vatandaşları sevindirdi. Vergi cezalarını, sigorta primlerini içeren ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. İhtiyaç anında aldığınız bir ihtiyaç kredisini ödemekte zorluk çekebilir ya da SGK borcunuzu ödeyememiş olabilirsiniz. Ya da motorlu taşıtlar vergisi gibi bazı vergilerinizi ödemekte zorlanmışsınızdır. Buna benzer birçok durumda ödemeler zamanında yapılamadığından borçluluk hali artarak devam eder.

03.06.2021 09:24 - Son Güncelleme: 03.06.2021 09:24
Ve son dakika belli oldu! Borcunuz varsa dert etmeyin! O borçlar siliniyor! 6, 9, 12 ve 18 aylık taksitler...

Son dakika haberleri... Milyonlarca kişinin beklediği borçların yapılandırması ile ilgili kanun TBMM'de kabul edildi. Yapılan düzenlemeyle birlikte vergi cezaları ve sigorta primlerini içeren alacaklar yeniden yapılandırılacak. İşte yapılandırma kapsamında yer alan borçlar…

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Ve son dakika belli oldu! Borcunuz varsa dert etmeyin! O borçlar siliniyor! 6, 9, 12 ve 18 aylık taksitler...

Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle; Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na 30 Nisan 2021'e kadar olan bazı borçlar yapılandırılacak.

Ve son dakika belli oldu! Borcunuz varsa dert etmeyin! O borçlar siliniyor! 6, 9, 12 ve 18 aylık taksitler...

Ancak, düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları, koronavirüs ile mücadele kapsamında verilen para cezaları ile tütün ve tütün mamulleri kullanımından kaynaklanan para cezaları kapsam dışında olacak.


Ve son dakika belli oldu! Borcunuz varsa dert etmeyin! O borçlar siliniyor! 6, 9, 12 ve 18 aylık taksitler...

Kabul edilen yasaya göre, 30 Nisan 2021 ve öncesinde beyana dayanan vergilerde verilmesi gereken beyannamelerin vergi, vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme cezaları, 2021 yılı için 30 Nisan 2021 tarihine kadar tahakkuk eden vergi, vergi cezaları, gecikme faizi, gecikme cezaları, idari para cezaları, SGK tarafından tahakkuk ettiği halde ödenmemiş, sigorta primleri, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezaları belediyelerin amme alacakları da düzenleme kapsamında yer alıyor.

Ve son dakika belli oldu! Borcunuz varsa dert etmeyin! O borçlar siliniyor! 6, 9, 12 ve 18 aylık taksitler...

Yapılacak düzenleme kapsamında, belediyelerin su, atık su ve katı atık ücretleri, aldığı bazı paylar; büyükşehir belediyelerinin katı atık ücretleri ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları da yapılandırılacak.