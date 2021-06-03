Ve son dakika belli oldu! Borcunuz varsa dert etmeyin! O borçlar siliniyor! 6, 9, 12 ve 18 aylık taksitler...

Son dakika haberleri... 6, 9, 12 ve 18 aylık taksit müjdesi vatandaşları sevindirdi. Vergi cezalarını, sigorta primlerini içeren ve Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. İhtiyaç anında aldığınız bir ihtiyaç kredisini ödemekte zorluk çekebilir ya da SGK borcunuzu ödeyememiş olabilirsiniz. Ya da motorlu taşıtlar vergisi gibi bazı vergilerinizi ödemekte zorlanmışsınızdır. Buna benzer birçok durumda ödemeler zamanında yapılamadığından borçluluk hali artarak devam eder.

03.06.2021 09:24 - Son Güncelleme: 03.06.2021 09:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





